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«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Рамоса

07 января 2021, 03:59

«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Реала» Серхио Рамосом.

Согласно источнику, мерсисайдцы всерьёз рассматривают вариант с подписанием 34-летнего испанца в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что сделке может помешать эпизод финального матча Лиги чемпионов 2018 года, в котором Рамос, по мнению болельщиков «Ливерпуля», умышленно травмировал Мохамеда Салаха.

Ранее появился слух о том, что новый наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино уговорил Рамоса перебраться в парижский клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:47
едва ли это возможно
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
07 января в 22:17
лишь бы Рамос по старой дружбе не повредил дорогостоящий аравийский товар.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
07 января в 19:16
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 января в 16:17
    если учесть,что творится в защите у Ливерпуля,любой опытный ЦЗ не помешал бы, хотя конечно у Рамоса возраст 34,но только как временная замена. Конечно с ним максимум могут подписать на два сезона,устроит ли это испанца - наврядли.
    juvenale
    juvenale
    07 января в 12:58
    салах и фанаты будут рады)))
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    07 января в 11:33
    какой же бред придумывают журналисты
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    07 января в 09:15
    Лошадиная морда даром не нужна
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    07 января в 09:00
    Плакса Салах против)
    КэП на МеСтЕ
    КэП на МеСтЕ
    07 января в 04:31
      mihaluch
      mihaluch
      07 января в 04:27
      Рамос придётся кстати Ливерпулю.
      Gahi
      Gahi
      07 января в 04:19
      Всё это для того и пишут чтобы показать что такой как Рамос преданный только Реалу.
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