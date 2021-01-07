«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Рамоса

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07 января 2021, 03:59

«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Реала» .

Согласно источнику, мерсисайдцы всерьёз рассматривают вариант с подписанием 34-летнего испанца в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что сделке может помешать эпизод финального матча Лиги чемпионов 2018 года, в котором Рамос, по мнению болельщиков «Ливерпуля», умышленно травмировал Мохамеда Салаха.

Ранее появился слух о том, что новый наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино уговорил Рамоса перебраться в парижский клуб.