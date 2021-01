Защитник «Герты» продолжит карьеру в Англии.

19-летний футболист присоединился к молодежному составу «Арсенала» (U23). Ранее сообщалось, что сумма сделки составит примерно 600 тысяч евро.

Welcome to The Arsenal, Omar Rekik 👋 https://t.co/9yMeRffwt8