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МЮ подписал форварда «Аталанты»

07 января 2021, 19:47

Нападающий «Аталанты» Амад Траоре, как и ожидалось, перебрался в Англию.

Футболист подписал контракт с МЮ до июня 2025 года, в соглашении есть опция продления еще на год. Сумма трансфера не сообщается.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
08 января в 07:28
Перспективный игрок, надеюсь проявит себя в будущем, но с ходу много ждать не стоит.
Evilhuman
Evilhuman
07 января в 22:56
Надеюсь Аталанта не сильно потеряет, симпатичная команда, а вот МЮ он придется ко двору, добро пожаловать и удачи
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
07 января в 22:14
Второй Бебе
Тео Джонс
Тео Джонс
07 января в 21:26
Как я понимаю глубокий лавочник Аталанты, видимо разглядели какой то талант в нем все таки манки)
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 21:15
Растаскивают потихоньку Аталанту, а ведь ТО только открылось. Посмотрим , что дальше будет. Не хотелось бы , чтоб такая самобытная команда превратилась в серенького середняка. На команду приятно смотреть , у нее с прошлого сезона явно прибавилось поклонников. Хочется, чтобы команда осталась конкурентно способной.
Удачи Аталанте и Алексею в частности.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 21:11
Надеюсь Аталанта от этого. Не станет хуже!
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
07 января в 21:03
Всё меньше и меньше конкурентов у Миранчука)
mihaluch
mihaluch
07 января в 20:58
Купили игрока на вырост.
hoper
hoper
07 января в 20:30
А когда продавать весь хлам начнут?Хорошо что на Олд Траффорд зрителей нет и весь запас может на трибунах разместится
dzvinka
dzvinka ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
07 января в 20:28
дисква на три матча ковбою вне очереди!!1)))
sv_1969
sv_1969
07 января в 19:51
Присядет на лавочку!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
07 января в 19:48
Welcome Negrito !
shlomo
shlomo
07 января в 19:48
Опа....вовремя подсуетились...удачи!
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