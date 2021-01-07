МЮ подписал форварда «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Амад Траоре, как и ожидалось, перебрался в Англию.
Футболист подписал контракт с МЮ до июня 2025 года, в соглашении есть опция продления еще на год. Сумма трансфера не сообщается.
Нападающий «Аталанты» Амад Траоре, как и ожидалось, перебрался в Англию.
Футболист подписал контракт с МЮ до июня 2025 года, в соглашении есть опция продления еще на год. Сумма трансфера не сообщается.
Удачи Аталанте и Алексею в частности.
Всем здоровья.
Удачи Аталанте и Алексею в частности.
Всем здоровья.