Трансферные провалы десятилетия. Рекорд Кепы, Кэрролл дороже Суареса и «гениальные» ходы Бартомеу

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02 января 2021, 22:30

Собрали селекционные промахи больших клубов.

Второе десятилетие прошлого века ушло, началось новое. Самое время подбить итоги, ведь трансферные суммы выросли, а желание слепо ставить на игроков, не обдумывая риски, привело к серьезным последствиям даже такие богатые клубы, как «Барселона».

Понятие «худший трансфер» ясно интуитивно, но обозначим критерии. Надо, чтобы игрок не реализовал потенциал, явный в предыдущем клубе, чтобы за него или переплатили, или заплатили такую сумму, которую физически благодаря сэйвам, отборам, ассистам или голам не отработал.

Например, трансфер Неймара не ужасный, ведь собрал голы, выиграл титулы во Франции. И помог по пути в финал ЛЧ . Жоау Фелиш исправился, его трансфер не кажется безумным для «Атлетико». Гризманн и Погба – паршивые новички, если сравнивать «ожидания» и «реальность», но их контракты, как минимум, выгодно продадут.

Но есть сделки, которые являются примерами стратегических провалов.

Кепа Аррисабалага (2018 год. Из «Атлетика» в «Челси», 80 млн евро)

Живем в мире, где за Кепу отдали в пересчете на евро больше денег, чем за Зидана, когда переходил в «Реал». Кепа до сих пор – самый дорогой голкипер планеты. И вряд ли в ближайшие годы кто-то решиться отвалить за вратаря больше денег, учитывая опыт испанца в Лондоне. Тут и психологическая нестабильность стала фактором, и особенности игры защиты «Челси». И тренерская чехарда, и стиль самого вратаря. Кепа стал Кариусом за 80 млн евро. Менди не является вратарем более высокого класса, но может подойти команде намного лучше.

Алексис Санчес (2018 год. Из «Арсенала» в МЮ , 34 млн евро)

Тут мог быть Ди Мария. МЮ потратил 75 млн евро, а получил игрока, который сначала неплохо смотрелся, но потом растворился в неподходящей команде не его тренера. Вот только Анхеля отдали в ПСЖ за 63 млн евро, речь о плохой селекции Вудворда, но не об абсолютно провальном трансфере хотя бы с точки зрения финансов. А вот Алексис Санчес – сделка, что развалила «дьяволов». Тут желание навредить соседу из Манчестера, Гвардиола хотел взять чилийца в «Сити», но МЮ выскочил с Мхитаряном и потерял крутого плеймейкера, получив обузу с огромным окладом и без места в тактике команды.

Энди Кэрролл (2011 год. «Ньюкасл» — «Ливерпуль», 41 млн евро)

Классика жанра «хватаем всех, кто с английским паспортом». А ведь январские сделки – опасные. На каждого Луиса Суареса, за которого в том же январе заплатили 26 млн евро, приходится Кэрролл за 41 млн. Можно винить также наставника и селекционеров «Ливерпуля». Зачем брать в команду уругвайца, который стилистически подходит, и одновременно англичанина, которому идеальные условия не обеспечили? Трансфер Энди по праву считают одним из худших в истории английского футбола.

Фернандо Торрес (2011 год. Из «Ливерпуля» в «Челси», 58.5 млн евро)

Все в курсе, когда и кому Торрес забивал мячи в еврокубках – были разовые прозрения, ведь это чемпион мира и Европы. Но «Челси», когда в январе 2011 года отдал за Фернандо 58.5 млн евро, совершил трансфер ради трансфера. Убийство великого снайпера Торреса видели все. Как ни крути, а на 58.5 млн евро «Эль Ниньо» в «Челси» не сыграл, ведь была еще и немаленькая зарплата, увеличивающая расходы.

Диего Коста (2018 год. Из «Челси» в «Атлетико», 60 млн евро)

Сначала Диего «Зверюга» Коста дважды стал чемпионом Англии, потом вернулся в «Атлетико» в аренду, и на основании отрезка с несчастными семью голами Симеоне и руководство «матрасников» сделало вывод, что Диего стоит 60 млн евро, хотя в «Челси» перебрался за 38. Странный бизнес. После нескольких лет мучений Коста расторг контракт с «Атлетико» по обоюдному согласию – колоссальные чистые убытки.

Гонсало Игуаин (2016 год. Из «Наполи» в «Ювентус», 90 млн евро)

Ослабили конкурента «Наполи», забрали опытного аргентинца, который в первом сезоне даже забил 24 мяча в Серии А. Вот только на его месте и Дзюба мог набрать голов и трофеев, только не был бы форвардом за 90 млн евро с дикой зарплатой. Игуаин не изменил «Ювентус», не выполнил главную установку – выиграть ЛЧ . Уходил в «Милан» и «Челси» в аренды, а в США уехал как свободный агент. Выдоил туринцев до капли, выбросили свыше 100 млн евро с учетом зарплаты. И потеряли золотое время – на пике с лучшим форвардом могли достичь большего.

Тома Лемар (2018 год. Из «Монако» в «Атлетико», 70 млн евро)

А теперь стоит 15 млн евро. «Атлетико» не раз заключал удачные сделки, но тут их словно околдовали. Представители «Монако» получили 70 млн евро, а отдали парня, которому не хватает физики для прессинга по законам Симеоне, и не хватает темпа для контратак – любит пасы с места. Это не просто плохой трансфера, а ужасный. Вернувшийся из Китая бельгиец Карраско уместнее смотрится в составе мадридцев. Лемар не заиграл в прошлом десятилетии и вряд ли заиграет сейчас.

Николя Пепе (2019 год. Из «Лилля» в «Арсенал», 80 млн евро)

Похоже, в какой-то момент клубам в каждом французе начал мерещиться Мбаппе. Николя – интересный игрок, хотя и немного банальный. И не за 80 млн евро, и не для «Арсенала». Желание лондонцев найти второго Анри умиляет, ведь у них даже проверенный ЧМ -2014 и игрой за «Реал» Озил вне заявки. Боссы «канониров» несмелые – боятся Месута после его заявления о политике против уйгуров в Китае, и несмышленые – только таким можно было отдать Пепе за 80 млн евро.

Эден Азар (2019 год. Из «Челси» в «Реал», 160 млн евро)

Пример, как переждали с подписанием крутого игрока, и переплатили за немолодого исполнителя. На отдельных порталах указывают сумму в 115 млн евро, но было расследование бельгийских газет. Достали документы из первого клуба Эдена, которому причитается процент от сделки по правилам ФИФА . Смогли посчитать настоящую сумму трансфера – 160 млн евро. И не найдете фаната «Реала», который заявит, что Азар играет на эти деньги. Плюс есть оклад в 11 млн евро. Не похоже, что Эден вписался и вот-вот будет лидером «Мадрида». Скорее с ним попрощаются, когда начнут собирать деньги на Мбаппе летом.

Усман Дембеле (2017 год. Из «Боруссии» Д в «Барселону», 130 млн евро)

Опасно брать молодых людей, которые ярко дебютируют, но сразу скандалят. Еще опаснее менять зрелого мастера – Неймара, на парочку ребят, которые всегда отличались нестабильностью. О проблемах Усмана с дисциплиной говорили в Германии. Но когда Бартомеу слушал специалистов? Еще повезло, что Усман не отработал часть бонусов в Каталонии, его провал «сэкономил» немного денег. Но больше потеряли. Стоимость контракта игрока обвалилась в 2.5 раза!

Филиппе Коутиньо (2017 год. Из «Ливерпуля» в «Барселону», 145 млн евро)

Сегодня подтвердились худшие опасения – бразилец выбыл на три месяца. Филиппе в Каталонии не нашел себя, хотя у Клоппа был важным футболистом. Зря гнался за победой в ЛЧ в составе «Барселоны», получил лишь аренду, травмы и страдания. Жаль всех из списка, и где-то в половине случаев в день перехода нельзя было точно сказать, что футболист не заиграет. В Коутиньо видели нового Иньесту (хотя стили и амплуа немного разные), в Азаре – нового лидера и любимца Зидана, в Игуаине – голевую машину для победы в финале ЛЧ .

Всюду промахнулись, но рынок такой, что подобных сделок в новом десятилетии будет не меньше. Спешат, не слушаются тренеров и аналитиков, верят агентам и переплачивают в гонке вооружений – это основные причины проколов.