Квальярелла исключил возможность перехода в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» в своём инстаграме отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Ювентус».

Если ты отдал так много и получил ещё больше, если каждый раз [выходя на поле] ты чувствуешь, как бьётся сердце в твоей груди, это означает, что [твоя] связь [с клубом] сильнее всех лестных завлеканий и отвергает все текущие разговоры, уважая историю.

Именно так я мыслю, живу, и играю. Forza Samp.