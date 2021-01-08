Квальярелла исключил возможность перехода в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла в своём инстаграме отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Ювентус».
Если ты отдал так много и получил ещё больше, если каждый раз [выходя на поле] ты чувствуешь, как бьётся сердце в твоей груди, это означает, что [твоя] связь [с клубом] сильнее всех лестных завлеканий и отвергает все текущие разговоры, уважая историю.
Именно так я мыслю, живу, и играю. Forza Samp.
Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло недавно отметил, что считает Квальяреллу отличным нападающим.