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Квальярелла исключил возможность перехода в «Ювентус»

08 января 2021, 02:24

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла в своём инстаграме отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Ювентус».

Если ты отдал так много и получил ещё больше, если каждый раз [выходя на поле] ты чувствуешь, как бьётся сердце в твоей груди, это означает, что [твоя] связь [с клубом] сильнее всех лестных завлеканий и отвергает все текущие разговоры, уважая историю.

Именно так я мыслю, живу, и играю. Forza Samp.

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло недавно отметил, что считает Квальяреллу отличным нападающим.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
08 января в 13:05
Пирло его так решил отблагодарить за труды,а он как малолетка "повёлся".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 09:47
Не перейдёт
Baggio R.
Baggio R.
08 января в 09:06
В 37 доказывать никому ничего уже не нужно, и он играет в свое удовольствие, а за Ювентус он уже выступал, поэтому и не стремится туда
STVA 1
STVA 1
08 января в 08:09
Не нужен ему Юве короче!
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 07:50
Так долго мусолили эту тему, результата ноль
ДАША Д
ДАША Д
08 января в 07:19
Непонятно что, но что-то сказал.
mihaluch
mihaluch
08 января в 07:08
Ему хорошо а это главное.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 06:17
Каждый сам решает где ему лучше, главное - не прогадать.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 02:53
Зачем сидеть на лавке в топ-клубе, если можно играть в скромном?) Тем более что Сампдория наказывает грандов периодически, как недавно. Кандрева той же дорогой пойдёт, что и Квальярелла.
Gahi
Gahi
08 января в 02:26, ред.
Каждый должен чувствовать ответственность при выборе своей карьеры. Удачи
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