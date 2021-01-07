ПСЖ уведомил «Интер», что не собирается подписывать Эриксена

1610026919

07 января 2021, 16:41

ПСЖ не намерен подписывать полузащитника «Интера» .

Ранее СМИ сообщали, что новый главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино планирует заполучить в команду датского хавбека, с которым работал в «Тоттенхэме».