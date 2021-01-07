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ПСЖ уведомил «Интер», что не собирается подписывать Эриксена

07 января 2021, 16:41

ПСЖ не намерен подписывать полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Ранее СМИ сообщали, что новый главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино планирует заполучить в команду датского хавбека, с которым работал в «Тоттенхэме».

Однако по информации ESPN, ПСЖ уведомил миланский клуб, что на данный момент им не интересен трансфер Эриксена.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:57
чего только не бывает ...
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 06:11
Не повезло Эриксену.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
07 января в 20:50
Зенит если что подберет, все к лучшему.
3веpобой
3веpобой ответ nikoladolgov (раскрыть)
07 января в 18:24
Это писать не обязательно, ведь очевидно же)
nikoladolgov
nikoladolgov
07 января в 18:22
Странно !
Почему не написали что им неинтересен Дзюба и Кокорин - звезды мирового футбола !
dimagas2
dimagas2
07 января в 18:20
Сбивают ценник))
Брулин
Брулин
07 января в 18:03
Это у них такая новогодняя акция уведомлять клубы о игроках,которыми они не интересуются?
Я понимаю в прессе сообщить, но уведомить клуб лично... приятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 17:43
Футбол штука разнообразная...
ДАША Д
ДАША Д
07 января в 17:29
На родину Эриксену ехать надо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 января в 17:19
Не нужен новому тренеру.
Mangur
Mangur
07 января в 17:08
Опровержение . Сплетни не подвердились
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 января в 17:04
Не торопись, вскоре будет опровержение и сообщение о том, что собирается подписывать.
Журналисты часто выдают одну информацию, которая противоречит другой, той, что они же сами и "вбрасывали" изначально, "зарабатывая себе на хлеб"... Кристиан Эриксен это один из лучших вариантов для М.Почеттино в ПСЖ для подписания..., футболист, который успешно играл в Тоттенхэм под руководством Маурисио, а это большой плюс в таком вопросе, когда игрок и тренер знают друга, "работая" вместе в одной команде...
shlomo
shlomo
07 января в 17:02
Ну что...первый из списка Поччетино пролетел "как фанера над Парижем"...:))
3веpобой
3веpобой
07 января в 16:52
Не удачно выбрал продолжение карьеры Кристиан.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 16:42
И стоило ради этого из «Тоттенхэма» уходить?
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