ПСЖ уведомил «Интер», что не собирается подписывать Эриксена

ПСЖ не намерен подписывать полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.
Ранее СМИ сообщали, что новый главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино планирует заполучить в команду датского хавбека, с которым работал в «Тоттенхэме».
Однако по информации ESPN, ПСЖ уведомил миланский клуб, что на данный момент им не интересен трансфер Эриксена.
Почему не написали что им неинтересен Дзюба и Кокорин - звезды мирового футбола !
Почему не написали что им неинтересен Дзюба и Кокорин - звезды мирового футбола !
Я понимаю в прессе сообщить, но уведомить клуб лично... приятно.
Я понимаю в прессе сообщить, но уведомить клуб лично... приятно.
Журналисты часто выдают одну информацию, которая противоречит другой, той, что они же сами и "вбрасывали" изначально, "зарабатывая себе на хлеб"... Кристиан Эриксен это один из лучших вариантов для М.Почеттино в ПСЖ для подписания..., футболист, который успешно играл в Тоттенхэм под руководством Маурисио, а это большой плюс в таком вопросе, когда игрок и тренер знают друга, "работая" вместе в одной команде...
Журналисты часто выдают одну информацию, которая противоречит другой, той, что они же сами и "вбрасывали" изначально, "зарабатывая себе на хлеб"... Кристиан Эриксен это один из лучших вариантов для М.Почеттино в ПСЖ для подписания..., футболист, который успешно играл в Тоттенхэм под руководством Маурисио, а это большой плюс в таком вопросе, когда игрок и тренер знают друга, "работая" вместе в одной команде...