Дортмундская «Боруссия» интересуется Азмуном

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Германии.
К 26-летнему футболисту проявляет интерес «Боруссия» Д. Сообщается, что питерцы оценивают своего игрока в 20 млн евро. В текущем сезоне на счету нападающего 15 матчей в РПЛ, 11 голов и 2 голевые передачи.
Минувшим летом слухи связывали Азмуна с «Наполи».
2 года в "Зените" подняли его трансферную стоимость вдвое...
Сегодня Трансфермаркт оценивает его в 23 млн...
Зенит в скромные 20 млн...
Только невольно напрашивается вопрос...если Боруссия не нашла никого лучше за 20 млн...кого на эту сумму сможет приобрести Зенит ???? )))
2 года в "Зените" подняли его трансферную стоимость вдвое...
Сегодня Трансфермаркт оценивает его в 23 млн...
Зенит в скромные 20 млн...
Только невольно напрашивается вопрос...если Боруссия не нашла никого лучше за 20 млн...кого на эту сумму сможет приобрести Зенит ???? )))
от вас гаич бежит бесплатно почти.....
от вас гаич бежит бесплатно почти.....
Если нужен - возьмут, не возьмут - внутриМКАДных огорчать будет ;)
Если нужен - возьмут, не возьмут - внутриМКАДных огорчать будет ;)
Добрый вечер, соседи.
Добрый вечер, соседи.