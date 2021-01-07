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Дортмундская «Боруссия» интересуется Азмуном

07 января 2021, 19:56

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Германии.

К 26-летнему футболисту проявляет интерес «Боруссия» Д. Сообщается, что питерцы оценивают своего игрока в 20 млн евро. В текущем сезоне на счету нападающего 15 матчей в РПЛ, 11 голов и 2 голевые передачи.

Минувшим летом слухи связывали Азмуна с «Наполи».

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:01
только вдвоём, если что
санек002
санек002 ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
08 января в 10:41
    Ravshan878
    Ravshan878
    08 января в 08:25
    Приветствую.Сердару пора уж уехать,более такого чемпионата. Бундес в полно возможностей подойдет для Иранского туркмена.)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 января в 00:35
    При стоимости в 9,5 млн Зенит купил за 12 млн....
    2 года в "Зените" подняли его трансферную стоимость вдвое...
    Сегодня Трансфермаркт оценивает его в 23 млн...
    Зенит в скромные 20 млн...

    Только невольно напрашивается вопрос...если Боруссия не нашла никого лучше за 20 млн...кого на эту сумму сможет приобрести Зенит ???? )))
    Верг
    Верг
    08 января в 00:35
    Холланд будет его держать за 63 своими большими руками
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    07 января в 23:37
    Вместо Холланда, когда тот перейдёт в Реал Мадрид?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    07 января в 22:44
    "Боруссию" скоро разберут на запчасти, им пополнение нужно.
    nactux
    nactux ответ oFANATo (раскрыть)
    07 января в 22:41
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      07 января в 22:35
      Показатели результативности хорошие, ценник можно и повыше выставить.
      Если нужен - возьмут, не возьмут - внутриМКАДных огорчать будет ;)
      Faustello
      Faustello
      07 января в 22:15
      Странно, видосы снимает Артёмка, а интересуются Азмуном!))))
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде ответ dzvinka (раскрыть)
      07 января в 22:08
      Во главе этого движения стоит ЛФК, это ни для кого не секрет.)
      Добрый вечер, соседи.
      oFANATo
      oFANATo
      07 января в 21:37
      После провала в ЛЧ с одним очком Азмуну лучше уйти на повышение..
      старина
      старина
      07 января в 21:36
      Теперь точно скинем мюнхенских с пьедестала)
      MaxRnD
      MaxRnD
      07 января в 21:30, ред.
      Азмуном можно было бы теоретически заинтересоваться после участия Ростова в ЛЧ, а сейчас это уже глубоко отработанный материал
      Брулин
      Брулин
      07 января в 21:19
      Надо уходить - уровень у игрока для более крутой команды, чтобы развиваться дальше
      stwjqak7kzrx
      stwjqak7kzrx
      07 января в 21:18
      Беги Азмун, беги с эскадры. Так и останется тенью 74ра генератора.
      За адекватность
      За адекватность
      07 января в 21:14
      Еще трансферное окно не открылось, а утки начинают сбиваться в стаи. Главное ружье вовремя чистить и смазывать, да чтоб боеприпасов хватило, а то не отстрелять окаянных.
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде
      07 января в 21:02
      А зачем Боруссии игрок из более слабого клуба? Ещё Челси Сулейманова пусть возьмёт или Бавария Эдера))) Ахаха)
      VAN ARM
      VAN ARM
      07 января в 20:32
      только вместе с деревом)))
      КЭТиК
      КЭТиК
      07 января в 20:28
      Как-то очень дёшево Зенит ценит своего лидера.
      pomor45
      pomor45
      07 января в 20:27
      Вариант для Азмуна превосходный, но нереальный.
      dzvinka
      dzvinka
      07 января в 20:23
      интересуется? в целях промо-акции перед местным лгбт фан движением?))
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      07 января в 20:17
      Дзюба в Азмуне больше не нуждается, можно и продать!)
      cska vperiod
      cska vperiod
      07 января в 20:13
      Подлый взброс от гены орлова.
      memphis
      memphis
      07 января в 20:12
      После пoрно с Дзюбой на родину пoрно
      drug01
      drug01
      07 января в 20:11
      Пожалуй поздно он уже не блещет игрой
      particular
      particular
      07 января в 20:03
      В далёкой Германии иранец сможет наконец-то выйти из тени партнёра по съёмкам...
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин ответ АлексАлекс (раскрыть)
      07 января в 20:03
      Мне кажется, Артем - многогранная личность))))))
      АлексАлекс
      АлексАлекс ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      07 января в 20:02
      Дзюба самодостаточный стал
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      07 января в 20:00
      "Не только "Боруссия" Азмуном интересуется" - прошептал себе под нос Дзюба и потер друг об друга влажные ладошки.
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