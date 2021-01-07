Дортмундская «Боруссия» интересуется Азмуном

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07 января 2021, 19:56

Форвард «Зенита» может продолжить карьеру в Германии.

К 26-летнему футболисту проявляет интерес «Боруссия» Д. Сообщается, что питерцы оценивают своего игрока в 20 млн евро. В текущем сезоне на счету нападающего 15 матчей в РПЛ , 11 голов и 2 голевые передачи.

Минувшим летом слухи связывали Азмуна с «Наполи».