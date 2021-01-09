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Агент Фернандиньо: «Есть предложения от бразильских и европейских клубов»

09 января 2021, 22:01

Джованни Бранчини, агент полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента. Контракт хавбека с «горожанами» истекает этим летом.

Мы получили несколько хороших предложений от бразильских и европейских клубов. Думаю, скоро он примет решение.

Всем известно, что Фернандиньо очень любит «Атлетико Паранаэнсе» [первый клуб бразильца]. У меня тоже прекрасные отношения с президентом «Атлетико».

Признаюсь, трудно представить, что Фернандиньо вернется в Бразилию и будет играть не за «Атлетико». Но нам нужно подождать, это трудное решение, которое он должен принять вместе со своей семьей.

Ранее сообщалось, что Фернандиньо может остаться в АПЛ.

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ЮЗИК
ЮЗИК
10 января в 05:24
Денег накосил, можно ехать на Родину
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 22:46
Может горожане оставят!
drug01
drug01
09 января в 22:11
Надо хорошо подумать и затем решать
Брулин
Брулин
09 января в 22:03, ред.
Давай назад в Шахтер Донецк!
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