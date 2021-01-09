Агент Фернандиньо: «Есть предложения от бразильских и европейских клубов»

Джованни Бранчини, агент полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента. Контракт хавбека с «горожанами» истекает этим летом.

Мы получили несколько хороших предложений от бразильских и европейских клубов. Думаю, скоро он примет решение.

Всем известно, что Фернандиньо очень любит «Атлетико Паранаэнсе» [первый клуб бразильца]. У меня тоже прекрасные отношения с президентом «Атлетико».

Признаюсь, трудно представить, что Фернандиньо вернется в Бразилию и будет играть не за «Атлетико». Но нам нужно подождать, это трудное решение, которое он должен принять вместе со своей семьей.