Ди Мария хочет перейти в «Ювентус», чтобы играть с Роналду

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09 января 2021, 19:36

Полузащитник может покинуть ПСЖ .

Текущее соглашение аргентинца с парижанами истекает уже летом, однако игрок отказался от продления контракта. Новый наставник ПСЖ хотел бы сохранить Анхеля в своей команде, но игрок решительно настроен уйти из клуба.

Как сообщается, Ди Мария заинтересован в том, чтобы снова играть с , вместе с которым он выступал в «Реале». Аргентинец уже провёл переговоры с «Ювентусом» и имеет предварительное соглашение о переходе в туринский клуб летом на правах свободного агента.