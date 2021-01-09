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Ди Мария хочет перейти в «Ювентус», чтобы играть с Роналду

09 января 2021, 19:36

Полузащитник Анхель Ди Мария может покинуть ПСЖ.

Текущее соглашение аргентинца с парижанами истекает уже летом, однако игрок отказался от продления контракта. Новый наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хотел бы сохранить Анхеля в своей команде, но игрок решительно настроен уйти из клуба.

Как сообщается, Ди Мария заинтересован в том, чтобы снова играть с Криштиану Роналду, вместе с которым он выступал в «Реале». Аргентинец уже провёл переговоры с «Ювентусом» и имеет предварительное соглашение о переходе в туринский клуб летом на правах свободного агента.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 19:35
романтик, однако !
Noiprocs
Noiprocs ответ Брулин (раскрыть)
10 января в 07:25
Цена за свободного агента ?
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Оппозиционер ресурса (комментарий удален) (раскрыть)
10 января в 03:41, ред.
не понимаю, к чему это было сказано - глупый вброс и не более
мне тоже очень нравится ДиМария, но мой пред. коммент был никак не связан с его с возможным перформансом в возможном отдельно взятом матче
УЕСКА
УЕСКА
10 января в 02:35
Не хочет под руководством физрука играть. Скоро и Мбаппе с Неймаром от него сбегут. Тухель еще кое как всех этих звезд в узде держал а Почеттино для них не авторитет.
Ironigor
Ironigor
10 января в 00:21
Шикарный дуэт получится !!! Добро пожаловать в Юве .
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
09 января в 22:45
Да, это все хорошо, но это все летом ! А сейчас что? Да и лучше уже потратиться на Де Пауля , чем взять бесплатно ди Марию и платить ему как минимум 7-10 Лямов!
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 22:44
Уже так как раньше не получится
Брулин
Брулин
09 января в 20:52
Надо брать, в Юве большие проблемы с техничным, изобретательным плеймейкером, Анхель хоть уже и не молодой, но пару сезонов на своем уровне потянет, да и цена за него не будет кусаться
nikoladolgov
nikoladolgov
09 января в 20:47
А что это недоразумение о себе подумал ?
Где он , а где его хозяин ?
allemz
allemz ответ Qatar Airways (раскрыть)
09 января в 20:38
Кришне нужно больше преданных партнеров по набиву статы. Время скоротечно, а рекорды на Удинезах и Беневентах ещё не побиты)
allemz
allemz ответ juvenale (раскрыть)
09 января в 20:34
Кришна рулевой в команде, Аньелли всего лишь пешка в руках постельных покровителей гелевого)))
particular
particular
09 января в 20:27
Прагматичный аргентинец и удочку закинул, и соломку подстелил 😉
zooveterinar
zooveterinar
09 января в 20:26
А вместе с дзюбой??? Не хочет???
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 января в 20:25
Почему бы и нет.
drug01
drug01
09 января в 20:01
Желание хорошее удачи
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ juvenale (раскрыть)
09 января в 20:01, ред.
время то мб и прошло, но для Юве его возраст и состояние - в самый раз
juvenale
juvenale
09 января в 19:59
не нужен,его время прошло
Qatar Airways
Qatar Airways
09 января в 19:56
А хорошая идея, кстати. Ювентусу нужно объединить под своими знамёнами Роналду с Ди Марией и Бэйла докупить для счастья. А чтобы мушкетёрам было веселее Д'Артаньяна Озила у Арсенала срочно переманить.
Двух зайцев сразу убить можно - и компанию объединить снова в борьбе за очередной финал ЛЧ, и традиционный возрастной ценз выдержать.
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 19:51
Если Роналду - за, почему бы и не перейти. Только не надо забывать о том, что он очень часто травмируется "на ровном" месте и в самое ответственное время, неподходящее время, когда он больше всего нужен команде в игре, на футбольном поле... И этот факт особенно заметен по его игре за сборную Аргентины... Но игрок он отличный, и было бы интересно посмотреть его в тандеме с К.Роналду..!
ТТ
ТТ
09 января в 19:44
Не уж то мы вновь увидим этих мастадонтов вместе на поле и в одной команде?!)
Alex12357
Alex12357
09 января в 19:42
Его нужно поменять на Дибалу,у Матрёшки скорости нет да и с техникой проблемы-возраст.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 19:36
Все хотят, но не все могут
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