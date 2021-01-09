Ди Мария хочет перейти в «Ювентус», чтобы играть с Роналду

Полузащитник Анхель Ди Мария может покинуть ПСЖ.
Текущее соглашение аргентинца с парижанами истекает уже летом, однако игрок отказался от продления контракта. Новый наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хотел бы сохранить Анхеля в своей команде, но игрок решительно настроен уйти из клуба.
Как сообщается, Ди Мария заинтересован в том, чтобы снова играть с Криштиану Роналду, вместе с которым он выступал в «Реале». Аргентинец уже провёл переговоры с «Ювентусом» и имеет предварительное соглашение о переходе в туринский клуб летом на правах свободного агента.