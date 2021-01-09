«Вулверхэмптон» не может договориться о контракте с Диего Костой

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09 января 2021, 18:49

Нападающий ведёт переговоры о переходе в «Вулверхэмптон».

Форвард является свободным агентом после своего ухода из «Атлетико». Английский клуб заинтересован в подписании испанца, однако не может удовлетворить требования футболиста по зарплате.

Коста хочет получать более 250 000 фунтов стерлингов в неделю, однако «Вулверхэмптон» не готов платить игроку такие деньги. Если Диего не согласится на понижение заработной платы, то переход в английскую команду не состоится.