ГлавнаяНовости

«Вулверхэмптон» не может договориться о контракте с Диего Костой

09 января 2021, 18:49

Нападающий Диего Коста ведёт переговоры о переходе в «Вулверхэмптон».

Форвард является свободным агентом после своего ухода из «Атлетико». Английский клуб заинтересован в подписании испанца, однако не может удовлетворить требования футболиста по зарплате.

Коста хочет получать более 250 000 фунтов стерлингов в неделю, однако «Вулверхэмптон» не готов платить игроку такие деньги. Если Диего не согласится на понижение заработной платы, то переход в английскую команду не состоится.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джеко
Вчера, 21:54 Комментарии7
СлухиМбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Клуб склоняется к продаже
Вчера, 19:30 Комментарии13
СлухиЛукас Торрейра может перейти в «Монако»
Вчера, 16:48 Комментарии2
Слухи«Бетис» интересуется Луниным
Вчера, 15:21 Комментарии3
Слухи«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Катании»
Вчера, 15:12 Комментарии6
Слухи«Сампдория» продлит контракт с Верре
Вчера, 15:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall ответ dimagas2 (раскрыть)
09 января в 22:19
у него тот же агент что и у всех португалов Вулверхэмптона - Мендеш. Мендеш знатно доит волков британских
dimagas2
dimagas2
09 января в 20:42
Он не португел ,там ему не светит)))
Rheinfall
Rheinfall
09 января в 20:22
25 штук в неделю для него самое то , на более он не играет давно. Понимаю Вулверхемптон это вотчина агента Жорже Мендеша и Коста его клиент , но запрашиваемая сумма перебор.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 января в 19:51
Мне кацца, что очень подошел бы Коста волкам, тем более что его особо то брать никто не хочет т.к. возраст и холерит в последние года. Так что пусть Диего закроет варежку и идет играть за те бабки, которые предложат, ибо, в этом случае, возможно, увидим эпическеий камбек ветерана
ДСА
ДСА
09 января в 19:47
Тут главное с самого начала побольше попросить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 19:43
Звезда,тьфу ты!
Владимир 77
Владимир 77
09 января в 19:12
Уровень его теперешней игры на два нуля меньше.кому надо это дно с перебором красных карточек?
shlifen
shlifen
09 января в 19:08
Коста конечно даже близко уже не играет на столько, сколько запросил... 250.000 фунтов в неделю это зарплата топ-форварда. Но голевые "успехи" Косты за последние пару лет говорят о том, что он в лучшем случае играет как средний нападающий, и такую зарплату ему платить могут только в Катаре или Китае...
"Волкам" конечно нужен форвард на подмену Хименесу, но Коста запрашивает даже большую зарплату чем у мексиканца... =))
drug01
drug01
09 января в 19:01
Надо решить деньги или игрок
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
09 января в 18:58
Зачем он вообще им нужен.
Байкал-38
Байкал-38
09 января в 18:53
Просто вопрос ради интереса. В новости комментарии минус 1 это как?
мангo
мангo
09 января в 18:50, ред.
больно дорого для них
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100