«Вулверхэмптон» не может договориться о контракте с Диего Костой

Нападающий Диего Коста ведёт переговоры о переходе в «Вулверхэмптон».
Форвард является свободным агентом после своего ухода из «Атлетико». Английский клуб заинтересован в подписании испанца, однако не может удовлетворить требования футболиста по зарплате.
Коста хочет получать более 250 000 фунтов стерлингов в неделю, однако «Вулверхэмптон» не готов платить игроку такие деньги. Если Диего не согласится на понижение заработной платы, то переход в английскую команду не состоится.
"Волкам" конечно нужен форвард на подмену Хименесу, но Коста запрашивает даже большую зарплату чем у мексиканца... =))
"Волкам" конечно нужен форвард на подмену Хименесу, но Коста запрашивает даже большую зарплату чем у мексиканца... =))