«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Сумаре

По данным Football Transfers, «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.
Напомним, ранее на 21-летнего футболиста также претендовали «Ньюкасл», «Милан» и «Арсенал».
По данным Football Transfers, «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.
Напомним, ранее на 21-летнего футболиста также претендовали «Ньюкасл», «Милан» и «Арсенал».
Очень талантливый парнишка, если чесно непонятно почему еще до сих пор играет в Лиге1...может просто пиара не хватает
Очень талантливый парнишка, если чесно непонятно почему еще до сих пор играет в Лиге1...может просто пиара не хватает