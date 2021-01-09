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«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Сумаре

09 января 2021, 16:08

По данным Football Transfers, «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.

Напомним, ранее на 21-летнего футболиста также претендовали «Ньюкасл», «Милан» и «Арсенал».

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Все комментарии
Dark MU
Dark MU
09 января в 18:28
15 игр 0 результативных действий, как-то так себе
hoper
hoper
09 января в 18:13, ред.
МЮ всех покупает.А играть всё равно некому.ПАРАДОКС
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 января в 17:14
Без понятия кто это
A.S.A
A.S.A
09 января в 16:55
Сумаре будет явным усилением для Юнайтед!
Очень талантливый парнишка, если чесно непонятно почему еще до сих пор играет в Лиге1...может просто пиара не хватает
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 16:38
Пока все только интересуются.
STVA 1
STVA 1
09 января в 16:14
Претендент не есть обладатель
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