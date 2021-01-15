«Зенит» — самый популярный клуб России на YouTube в 2020 году

«Зенит» стал самым популярным клубом России на YouTube по итогам 2020 года.
Питерский клуб набрал 15,4 млн лайков, дизлайков, комментариев и просмотров. На втором месте расположился «Спартак» (8,79 млн). Третью строчку занял ЦСКА (7,95 млн), а четвёртую — «Рубин» (2,79 млн). На пятом месте оказался хоккейный клуб «Авангард» (2,47 млн).
Напомним, что «Зенит» является самым популярным клубом РПЛ в соцсетях по оценке компании IQUII Sport.
не надоело.
не надоело.
Ну , раз им это нравится , пусть так и будет!!!
Ну , раз им это нравится , пусть так и будет!!!
Одни болеют за Зенит - интересуются свежими новостями, трансферами, фото и видео тренировок и официальных игр, и С УДОВОЛЬСТВИЕМ обсуждают победы и проблемы любимой команды.
Другие ярые противники Зенита - тоже интересуются свежими новостями, трансферами, фото и видео тренировок и официальных игр, и С НЕУДОВОЛЬСТВИЕМ обсуждают победы и проблемы НЕлюбимой команды (чаще всего просто поливают грязью).
Но ведь и те, и другие приносят очки в копилку популярности... И неизвестно, кто больше.
Вот такой парадокс.
Одни болеют за Зенит - интересуются свежими новостями, трансферами, фото и видео тренировок и официальных игр, и С УДОВОЛЬСТВИЕМ обсуждают победы и проблемы любимой команды.
Другие ярые противники Зенита - тоже интересуются свежими новостями, трансферами, фото и видео тренировок и официальных игр, и С НЕУДОВОЛЬСТВИЕМ обсуждают победы и проблемы НЕлюбимой команды (чаще всего просто поливают грязью).
Но ведь и те, и другие приносят очки в копилку популярности... И неизвестно, кто больше.
Вот такой парадокс.