«Зенит» — самый популярный клуб России на YouTube в 2020 году

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15 января 2021, 21:05

«Зенит» стал самым популярным клубом России на YouTube по итогам 2020 года.

Питерский клуб набрал 15,4 млн лайков, дизлайков, комментариев и просмотров. На втором месте расположился «Спартак» (8,79 млн). Третью строчку занял ЦСКА (7,95 млн), а четвёртую — «Рубин» (2,79 млн). На пятом месте оказался хоккейный клуб «Авангард» (2,47 млн).