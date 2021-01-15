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«Зенит» — самый популярный клуб России на YouTube в 2020 году

15 января 2021, 21:05

«Зенит» стал самым популярным клубом России на YouTube по итогам 2020 года.

Питерский клуб набрал 15,4 млн лайков, дизлайков, комментариев и просмотров. На втором месте расположился «Спартак» (8,79 млн). Третью строчку занял ЦСКА (7,95 млн), а четвёртую — «Рубин» (2,79 млн). На пятом месте оказался хоккейный клуб «Авангард» (2,47 млн).

Напомним, что «Зенит» является самым популярным клубом РПЛ в соцсетях по оценке компании IQUII Sport.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:06
спасибо капитану !
виктор бочарников
виктор бочарников
17 января в 21:37
Капитан трудился в поте лица!!,
13 RUS
13 RUS
16 января в 13:10
Дзюбу с рукой на канал залили?
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
16 января в 12:37, ред.
Естественно Зенит лидер в Ютубе. Я например, всегда, захожу почитать комментарии про Зенит, особенно после поражений в ЛЧ. В цирк ходить не надо. Люди в комментариях отжигают по полной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Немченков (раскрыть)
16 января в 11:48
    Константин Белых
    Константин Белых
    16 января в 10:36
    Зенит счас знаменит во всем мире. Ведь ни один еще в истории клубов мира капитан не шлифовал торпеду на камеру и облизывался сам на себя-и основная доля была иностранцы чтоб глянуть это где такой герой играет.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    16 января в 10:25
      Владимир Немченков
      Владимир Немченков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      16 января в 09:30
      Популярность по питерски это 4:0 в Москве с ЦСКА,с последующем бегством главтренера в Белоруссию....
      бибра
      бибра
      16 января в 06:28
      в футбол эта команда не играет, так что обсуждают понятно что
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      16 января в 02:43
        t43tsgtkmu22
        t43tsgtkmu22
        16 января в 01:59
        Видео с наконечником Дзюбой набрало 10 млн?
        Stalker-ato
        Stalker-ato
        16 января в 01:42
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          16 января в 01:05
          Notorious P.I.G.
          Notorious P.I.G.
          16 января в 00:10
          Предупреждали же крысёныша! Не поверил!
          ildar_3871
          ildar_3871
          16 января в 00:08
          Опять купили )
          h_a_k_k_e_r
          h_a_k_k_e_r
          16 января в 00:00
          А если убрать количество просмотров с Дзюбой?
          Oplot
          Oplot
          15 января в 23:49, ред.
            Владимир 77
            Владимир 77
            15 января в 23:44
            Здесь опечатка!не на you tube a на porn hube
            Хиромант
            Хиромант
            15 января в 23:40
            А чему тут удивляться?

            Одни болеют за Зенит - интересуются свежими новостями, трансферами, фото и видео тренировок и официальных игр, и С УДОВОЛЬСТВИЕМ обсуждают победы и проблемы любимой команды.

            Другие ярые противники Зенита - тоже интересуются свежими новостями, трансферами, фото и видео тренировок и официальных игр, и С НЕУДОВОЛЬСТВИЕМ обсуждают победы и проблемы НЕлюбимой команды (чаще всего просто поливают грязью).

            Но ведь и те, и другие приносят очки в копилку популярности... И неизвестно, кто больше.

            Вот такой парадокс.
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак
            15 января в 23:22
            Смотрели не на зенит , а на дзюбу.....).
            ИГРОЧИШКА
            ИГРОЧИШКА
            15 января в 23:19
            Дзюба руку приложил, не иначе
            An Jo
            An Jo
            15 января в 23:15
            у зенита есть ютуб? не знал.
            протон1
            протон1
            15 января в 23:01
            зенит больше осуждают. вот поэтому он набрал столько просмотров.
            Бубнин
            Бубнин
            15 января в 23:01
            Вилков накрутил просмотры!
            minai
            minai
            15 января в 22:54
            Так это надо обмыть
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            15 января в 22:53
            Походу Дзюба наяривал на заставку с логотипом Газпром
            Juventus CR7
            Juventus CR7
            15 января в 22:47
            Тут без вариантов!!!
            pioner1987
            pioner1987
            15 января в 22:44
            Ну так естественно питерские болелы забивают один запрос "Пепе игра за Зенит. Финты" )))
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Крикун (раскрыть)
            15 января в 22:39
            Мне вполне достаточно аргументированных мнений любителей футбола со всей России на этом сайте. А как получать нужное число лайков и дизлайков на ютубе я прекрасно знаю и могу проинструктировать. Это элементарно. В любом случае ютуб это не красит и популярности не добавляет, разумеется у адекватных.
            Тугарин Змый
            Тугарин Змый
            15 января в 22:35
            Дзюбы рука подняла парус в верх)))))
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