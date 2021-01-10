Акинфеев в ЦСКА, Дзюба в «Зените». Без них невозможно представить клубы РПЛ

Кто действующий символ каждого клуба РПЛ?
В день, когда «Спартак» продлил контракты с ветеранами Ребровым и Ещенко, а «Ахмат» расстался со своим многолетним лидером Олегом Ивановым, есть повод поговорить о футболистах, которые являются символами своих команд. В большинстве случае будем выбирать самых преданных футболистов, но нельзя сбрасывать со счетов и медийный аспект, ведь тот же «Зенит» в массах ассоциируется с Дзюбой, а не с Михаилом Кержаковым, как хотелось бы ортодоксальным фанатам. Что ж, с чемпионов России и начнем.
«Зенит» - Артём Дзюба
В текущем составе «Зенита» у Артёма Дзюбы больше всего матчей за петербургский клуб (следующий станет 200-м) и больше всего голов, причем с 86-ю забитыми мячами воспитанник «Спартака» является вторым бомбардиром в истории «Зенита» после Александра Кержакова. Нравится это кому-то или нет, именно Дзюба — действующий символ «сине-бело-голубых» со всеми вытекающими последствиями. Клубный воспитанник Михаил Кержаков отдал немало лет жизни родному «Зениту», но почти всегда был запасным.
ЦСКА - Игорь Акинфеев
Здесь двух мнений быть не может, причем с нашим выбором согласятся абсолютно все, ведь его невозможно оспорить. Акинфеев — игрок одного клуба, исполнилось 18 лет его пребывания в первой команде ЦСКА, а вообще красно-синим цветам Игорь Владимирович отдал без малого 30 лет. Акинфеев — самый долгоиграющий футболист в истории «армейцев», с 662 матчами за ЦСКА он опережает ближайших к нему гвардейцев Игнашевича и братьев Березуцких на сотню с лишним матчей. Очень простой выбор.
«Спартак» — Роман Зобнин
А вот выбрать футболиста, с которым однозначно ассоциируется «Спартак», не так уже легко. Главный долгожитель команды — вратарь Ребров, сегодня подписавший новый контракт с «красно-белыми», но Артем уже давно не является первым номером, да и был им недолго, пусть это и было счастливым временем. Тот же Зобнин уже опередил Реброва по числу матчей за «Спартак», хотя его стаж в команде в два раза меньше. С Романом могли бы поспорить Джикия и Жиго, выбор между этими тремя — вкусовщина чистой воды, так что вашим фаворитом может быть Георгий или Самуэль.
«Сочи» — Кристиан Нобоа
Клубу «Сочи» в этом году исполнится 3 года, так что копаться в непродолжительной истории не имеет смысла. Выбираем самого яркого футболиста из нынешнего состава, того, кто определяет стиль и результат. Хотелось бы назвать Антона Заболотного, но тогда придется покривить душой ради всеобщего любимца. Заслужил Нобоа, который в этом сезоне переживает очередную молодость: в 35 лет эквадорец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах РПЛ.
«Ростов» — Хорен Байрамян
Еще недавно было достаточно без объяснений указать на Гацкана и Калачева, но за последние годы «желто-синие» серьезное обновились. Если оставить в покое главного тренера — а Карпин, возможно, символизирует «Ростов» лучше любого из футболистов, то логично будет отметить Байрамяна. Хорен уезжал в командировки, но никогда не покидал «Ростов» насовсем, он редкое связующее звено между успехами при Бердыеве и при Карпине. Ну, и как однажды выпалил на пресс-конференции Валерий Георгиевич:
Сами знаете, без армян в Ростове никуда!
«Динамо» — Антон Шунин
Антон Шунин с детства за «Динамо», всю свою карьеру вратарь посвятил «бело-голубым», с которыми выигрывал «бронзу» РПЛ и выходил в финал Кубка России, вылетал в ФНЛ и возвращался обратно. Шунин рассчитывает играть в футбол до 40 лет и мечтает завоевать с «Динамо» трофей, которыми богатая коллекция «бело-голубых» не пополнялась вот уже 25 лет.
«Краснодар» - Александр Мартынович
Белорусский защитник играл за «быков» еще в ФНЛ, а прошедшей осенью выводил «Краснодар» с капитанской повязкой на матчи Лиги чемпионов. Мартынович — легенда и символ «быков», за его плечами 250 матчей, он изнутри видел все поразительные перемены, которые произошли с «Краснодаром» за последние 10 лет.
«Локомотив» — Маринато Гильерме
Три из четырех московских клубов главным образом ассоциируются со своими вратарями. Гильерме не затеряется в компании Акинфеева и Шунина, ведь Маринато отдал «железнодорожникам» больше 13 лет жизни, сыграл 340 матчей и стал своим в России, в том числе постучался в двери сборной, будучи уроженцем Бразилии.
«Рубин» — Хвича Кварацхелия
В составе «Рубина» нет футболиста, который сыграл бы хотя бы 50 матчей за клуб, поэтому выделяем того, о ком больше всех говорят. Хвича Кварацхелия — главный дриблер и один из самых ярких талантов РПЛ, которому прочат большое будущее. Ни один разговор о «Рубине» не обходит без упоминания юного грузина.
«Ахмат» — Ризван Уциев
До сегодняшнего расставания с Олегом Ивановым выделил бы именно полузащитника, учитывая его влияние на игру «Ахмата» в последние годы. С другой стороны, для местных болельщиков футболист №1 — Уциев, являющийся рекордсменом клуба по количеству матчей. Ризван защищает цвета «Ахмата» уже 15 лет, и хотя 2020 год получился для него крайне непростым из-за травм, еще есть надежда, что капитан вернется на поле.
«Урал» — Эрик Бикфалви
Емельянов и Кулаков играют за «Урал» дольше, но именно Бикфалви — самая «цитируемая» персона клуба из Екатеринбурга. Эрик за четыре года забил много голов, среди которых были настоящие жемчужины. Временами румын в одиночку тащил «шмелей» к победам в РПЛ и в финалы Кубка России.
«Арсенал» — Евгений Луценко
На самом деле, в составе «Арсенала» целая плеяда футболистов, из которых трудно выбрать одного: есть Максим Беляев — рекордсмен клуба по числу матчей, Игорь Горбатенко и Сергей Ткачев не первый год в команде и определяют ее лицо, но в последнее время «оружейники» все больше ассоциируются с форвардом Луценко, который подкупает своей результативностью и мастерской игрой на втором этаже. Впрочем, это неоднозначный выбор, у вас может быть другой фаворит.
«Уфа» — Павел Аликин
Футбольный клуб «Уфа» существует 12 лет, 10 из которых за «горожан» играет Павел Аликин. Уникальный случай для российского футбола: защитник присоединился к «Уфе» еще во втором дивизионе, проделал с ней путь в РПЛ и даже сыграл в квалификации Лиги Европы. Аликин не является основным в нынешнем сезоне, но всегда готов помочь «Уфе», а в августе даже забил в ворота «Спартака».
«Химки», «Ротор», «Тамбов» — клубы без ярко выраженного символа в составе.
Его ежегодный доход составляет 5140 000 баксов.
Пора ему в Думу.
Его ежегодный доход составляет 5140 000 баксов.
Пора ему в Думу.
Виктор Онопко: В “Спартаке”-то 92-го года платили мало, долларов триста.
Канищев: В московских клубах были весьма скромные, если сравнивать с «Аланией», премиальные. В 1998-м игрок стартового состава «Спартака» за участие в победном матче получал тысячу долларов, вышедший на замену — пятьсот. После продажи Аленичева в «Рому» премиальные для основной обоймы резко подняли, кажется, до пяти тысяч, и одновременно с этим Романцев посадил меня в запас, предпочитая ставить Ширко.
Надо отдать должное спартаковскому правилу: с игроками, которые не проходили в состав, основа делилась. За сбор и распределение этих денег отвечал Илья Цымбаларь.
Ну вот никак не укладывается в голове мысль о том что Дзюба с кем то в Зените поделится премиальными!) У вас врачам коробку конфет отнесут и по всем каналам пиарят сиё событие!
Деньги никогда не играли в футбол и только болельщик Зенита нам постоянно доказывает обратное! Футбол на поле а не в кабинетах!
Виктор Онопко: В “Спартаке”-то 92-го года платили мало, долларов триста.
Канищев: В московских клубах были весьма скромные, если сравнивать с «Аланией», премиальные. В 1998-м игрок стартового состава «Спартака» за участие в победном матче получал тысячу долларов, вышедший на замену — пятьсот. После продажи Аленичева в «Рому» премиальные для основной обоймы резко подняли, кажется, до пяти тысяч, и одновременно с этим Романцев посадил меня в запас, предпочитая ставить Ширко.
Надо отдать должное спартаковскому правилу: с игроками, которые не проходили в состав, основа делилась. За сбор и распределение этих денег отвечал Илья Цымбаларь.
Ну вот никак не укладывается в голове мысль о том что Дзюба с кем то в Зените поделится премиальными!) У вас врачам коробку конфет отнесут и по всем каналам пиарят сиё событие!
Деньги никогда не играли в футбол и только болельщик Зенита нам постоянно доказывает обратное! Футбол на поле а не в кабинетах!
Они его заслужили ))).
Они его заслужили ))).
Сейчас посыпятся про проект и народные деньги на ветер.
А чем ситуация отличается от 90-х?
Тогда у всех не было денег, у Спартака были. И он брал чемпионства.
Влили деньги в Аланию, и она стала чемпионом.
Сейчас деньги есть у всех, просто у Зенита их больше. И он берет чемпионства.
Так что вперёд к третьему подряд чемпионству!
Сейчас посыпятся про проект и народные деньги на ветер.
А чем ситуация отличается от 90-х?
Тогда у всех не было денег, у Спартака были. И он брал чемпионства.
Влили деньги в Аланию, и она стала чемпионом.
Сейчас деньги есть у всех, просто у Зенита их больше. И он берет чемпионства.
Так что вперёд к третьему подряд чемпионству!
Игорю - респект! (Хоть он и за цска) Потому что не предал!
Артёму - х в ж!
Игорю - респект! (Хоть он и за цска) Потому что не предал!
Артёму - х в ж!
И в сборной тоже любит честь отдать,
Воздух рассëк рукою непокорной
И скоро будет в Думе выступать.
Слухи о нëм прошли по всей Руси великой,
Только увы, в Европе не знаком,
Пусть и испытан чемпионской лигой
В сравнении, допустим, с Игорьком.
И долго будут говорить народу,
О том, когда и где он побеждал,
В век цифровой восславил рук свободу,
Но в то же время, всех уже достал...
И в сборной тоже любит честь отдать,
Воздух рассëк рукою непокорной
И скоро будет в Думе выступать.
Слухи о нëм прошли по всей Руси великой,
Только увы, в Европе не знаком,
Пусть и испытан чемпионской лигой
В сравнении, допустим, с Игорьком.
И долго будут говорить народу,
О том, когда и где он побеждал,
В век цифровой восславил рук свободу,
Но в то же время, всех уже достал...
А есть символ, наличие которого только портит репутацию клуба, несмотря на старания пиарщиков и заступников различного уровня...
Из всех перечисленных, настоящий и безупречный символ - Акинфеев...
А есть символ, наличие которого только портит репутацию клуба, несмотря на старания пиарщиков и заступников различного уровня...
Из всех перечисленных, настоящий и безупречный символ - Акинфеев...
30-лет за ЦСКА, продолжая играть... Аплодирую - стоя!
30-лет за ЦСКА, продолжая играть... Аплодирую - стоя!