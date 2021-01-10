Акинфеев в ЦСКА, Дзюба в «Зените». Без них невозможно представить клубы РПЛ

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10 января 2021, 22:33

Кто действующий символ каждого клуба РПЛ ?

В день, когда «Спартак» продлил контракты с ветеранами Ребровым и Ещенко, а «Ахмат» расстался со своим многолетним лидером Олегом Ивановым, есть повод поговорить о футболистах, которые являются символами своих команд. В большинстве случае будем выбирать самых преданных футболистов, но нельзя сбрасывать со счетов и медийный аспект, ведь тот же «Зенит» в массах ассоциируется с Дзюбой, а не с Михаилом Кержаковым, как хотелось бы ортодоксальным фанатам. Что ж, с чемпионов России и начнем.

«Зенит» - Артём Дзюба

В текущем составе «Зенита» у Артёма Дзюбы больше всего матчей за петербургский клуб (следующий станет 200-м) и больше всего голов, причем с 86-ю забитыми мячами воспитанник «Спартака» является вторым бомбардиром в истории «Зенита» после Александра Кержакова. Нравится это кому-то или нет, именно Дзюба — действующий символ «сине-бело-голубых» со всеми вытекающими последствиями. Клубный воспитанник Михаил Кержаков отдал немало лет жизни родному «Зениту», но почти всегда был запасным.

ЦСКА - Игорь Акинфеев

Здесь двух мнений быть не может, причем с нашим выбором согласятся абсолютно все, ведь его невозможно оспорить. Акинфеев — игрок одного клуба, исполнилось 18 лет его пребывания в первой команде ЦСКА , а вообще красно-синим цветам Игорь Владимирович отдал без малого 30 лет. Акинфеев — самый долгоиграющий футболист в истории «армейцев», с 662 матчами за ЦСКА он опережает ближайших к нему гвардейцев Игнашевича и братьев Березуцких на сотню с лишним матчей. Очень простой выбор.

«Спартак» — Роман Зобнин

А вот выбрать футболиста, с которым однозначно ассоциируется «Спартак», не так уже легко. Главный долгожитель команды — вратарь Ребров, сегодня подписавший новый контракт с «красно-белыми», но Артем уже давно не является первым номером, да и был им недолго, пусть это и было счастливым временем. Тот же Зобнин уже опередил Реброва по числу матчей за «Спартак», хотя его стаж в команде в два раза меньше. С Романом могли бы поспорить Джикия и Жиго, выбор между этими тремя — вкусовщина чистой воды, так что вашим фаворитом может быть Георгий или Самуэль.

«Сочи» — Кристиан Нобоа

Клубу «Сочи» в этом году исполнится 3 года, так что копаться в непродолжительной истории не имеет смысла. Выбираем самого яркого футболиста из нынешнего состава, того, кто определяет стиль и результат. Хотелось бы назвать Антона Заболотного, но тогда придется покривить душой ради всеобщего любимца. Заслужил Нобоа, который в этом сезоне переживает очередную молодость: в 35 лет эквадорец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах РПЛ .

«Ростов» — Хорен Байрамян

Еще недавно было достаточно без объяснений указать на Гацкана и Калачева, но за последние годы «желто-синие» серьезное обновились. Если оставить в покое главного тренера — а Карпин, возможно, символизирует «Ростов» лучше любого из футболистов, то логично будет отметить Байрамяна. Хорен уезжал в командировки, но никогда не покидал «Ростов» насовсем, он редкое связующее звено между успехами при Бердыеве и при Карпине. Ну, и как однажды выпалил на пресс-конференции Валерий Георгиевич:

Сами знаете, без армян в Ростове никуда!

«Динамо» — Антон Шунин

Антон Шунин с детства за «Динамо», всю свою карьеру вратарь посвятил «бело-голубым», с которыми выигрывал «бронзу» РПЛ и выходил в финал Кубка России, вылетал в ФНЛ и возвращался обратно. Шунин рассчитывает играть в футбол до 40 лет и мечтает завоевать с «Динамо» трофей, которыми богатая коллекция «бело-голубых» не пополнялась вот уже 25 лет.

«Краснодар» - Александр Мартынович

Белорусский защитник играл за «быков» еще в ФНЛ , а прошедшей осенью выводил «Краснодар» с капитанской повязкой на матчи Лиги чемпионов. Мартынович — легенда и символ «быков», за его плечами 250 матчей, он изнутри видел все поразительные перемены, которые произошли с «Краснодаром» за последние 10 лет.

«Локомотив» — Маринато Гильерме

Три из четырех московских клубов главным образом ассоциируются со своими вратарями. Гильерме не затеряется в компании Акинфеева и Шунина, ведь Маринато отдал «железнодорожникам» больше 13 лет жизни, сыграл 340 матчей и стал своим в России, в том числе постучался в двери сборной, будучи уроженцем Бразилии.

«Рубин» — Хвича Кварацхелия

В составе «Рубина» нет футболиста, который сыграл бы хотя бы 50 матчей за клуб, поэтому выделяем того, о ком больше всех говорят. Хвича Кварацхелия — главный дриблер и один из самых ярких талантов РПЛ , которому прочат большое будущее. Ни один разговор о «Рубине» не обходит без упоминания юного грузина.

«Ахмат» — Ризван Уциев

До сегодняшнего расставания с Олегом Ивановым выделил бы именно полузащитника, учитывая его влияние на игру «Ахмата» в последние годы. С другой стороны, для местных болельщиков футболист №1 — Уциев, являющийся рекордсменом клуба по количеству матчей. Ризван защищает цвета «Ахмата» уже 15 лет, и хотя 2020 год получился для него крайне непростым из-за травм, еще есть надежда, что капитан вернется на поле.

«Урал» — Эрик Бикфалви

Емельянов и Кулаков играют за «Урал» дольше, но именно Бикфалви — самая «цитируемая» персона клуба из Екатеринбурга. Эрик за четыре года забил много голов, среди которых были настоящие жемчужины. Временами румын в одиночку тащил «шмелей» к победам в РПЛ и в финалы Кубка России.

«Арсенал» — Евгений Луценко

На самом деле, в составе «Арсенала» целая плеяда футболистов, из которых трудно выбрать одного: есть Максим Беляев — рекордсмен клуба по числу матчей, Игорь Горбатенко и Сергей Ткачев не первый год в команде и определяют ее лицо, но в последнее время «оружейники» все больше ассоциируются с форвардом Луценко, который подкупает своей результативностью и мастерской игрой на втором этаже. Впрочем, это неоднозначный выбор, у вас может быть другой фаворит.

«Уфа» — Павел Аликин

Футбольный клуб «Уфа» существует 12 лет, 10 из которых за «горожан» играет Павел Аликин. Уникальный случай для российского футбола: защитник присоединился к «Уфе» еще во втором дивизионе, проделал с ней путь в РПЛ и даже сыграл в квалификации Лиги Европы. Аликин не является основным в нынешнем сезоне, но всегда готов помочь «Уфе», а в августе даже забил в ворота «Спартака».

«Химки», «Ротор», «Тамбов» — клубы без ярко выраженного символа в составе.