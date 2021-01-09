Кроос проводит свой 300-й матч за «Реал»

Полузащитник Тони Кроос вышел в стартовом составе «Реала» на матч 18-го тура Ла Лиги против «Осасуны».
Эта игра стала для хавбека 300-й в футболке мадридского клуба. Среди немецких футболистов только Ули Штилике провёл больше матчей в составе «Реала» (308).
Изначально было "эль-гейш - Замалек!!! Я ставил на победу Замалека, еще и удивило , что коэффициент был большой на победу именно Замалека( одного из лидера) нежели аутсайдера...
Изначально было "эль-гейш - Замалек!!! Я ставил на победу Замалека, еще и удивило , что коэффициент был большой на победу именно Замалека( одного из лидера) нежели аутсайдера...
в ставках стояло наоборот "Эль-Гейш (Каир)" -"Замалек (Каир)" - как так получается, что ставил на Замалек а по результату получилось что гости "Эль-Гейш (Каир) - ???
в ставках стояло наоборот "Эль-Гейш (Каир)" -"Замалек (Каир)" - как так получается, что ставил на Замалек а по результату получилось что гости "Эль-Гейш (Каир) - ???