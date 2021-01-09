ГлавнаяНовости

Кроос проводит свой 300-й матч за «Реал»

09 января 2021, 23:43
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник Тони Кроос вышел в стартовом составе «Реала» на матч 18-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Эта игра стала для хавбека 300-й в футболке мадридского клуба. Среди немецких футболистов только Ули Штилике провёл больше матчей в составе «Реала» (308).

Все новости
«Шеффилд Юнайтед» прервал неудачную серию в выездных матчах с МЮ
Вчера, 08:22 Комментарии9
«Роналду забивает только с пенальти или Андорре». Мифы о рекордах CR7
27 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии13
Эриксен не забивал со штрафных 135 матчей подряд
27 января Комментарии5
От Раньери до Лэмпарда. Все тренеры «Челси» в эпоху Романа Абрамовича
25 январяАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии11
Ориентир для Кокорина. Российские нападающие в топ-чемпионатах
25 январяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии18
Любитель ставок и списанная легенда помогают Симеоне вернуть испанскую корону
24 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 08:17
Если был бы от этого толк, потеряли очки это важнее сухой статистики.
Cat01
Cat01
10 января в 00:26
Отлично так продолжать играть
A.S.A
A.S.A
09 января в 23:57
Проверте историю ставок!
Изначально было "эль-гейш - Замалек!!! Я ставил на победу Замалека, еще и удивило , что коэффициент был большой на победу именно Замалека( одного из лидера) нежели аутсайдера...
Беспределов
Беспределов
09 января в 23:48
матч "Замалек (Каир)" - "Эль-Гейш (Каир)"!
в ставках стояло наоборот "Эль-Гейш (Каир)" -"Замалек (Каир)" - как так получается, что ставил на Замалек а по результату получилось что гости "Эль-Гейш (Каир) - ???
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
09 января в 23:43
дожил до 300 го матча
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 23:43
С юбилеем парня!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100