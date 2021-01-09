Кроос проводит свой 300-й матч за «Реал»

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09 января 2021, 23:43

Полузащитник вышел в стартовом составе «Реала» на матч 18-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Эта игра стала для хавбека 300-й в футболке мадридского клуба. Среди немецких футболистов только провёл больше матчей в составе «Реала» (308).