Сон Хын-Мин — гений реализации. Самые эффективные форварды пятилетки

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10 января 2021, 17:57

Неоспоримая статистика.

Хын-Мин Сон — самый эффективный финишер здесь и сейчас

Если вы внимательно следите за АПЛ в текущем сезоне, то не могли не обратить внимания на то, как блестяще завершает атаки «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин. Кореец демонстрирует убийственную точность в завершающих фазах атак, на его счету уже 12 голов, Сон — лучший бомбардир Премьер-Лиги по забитым мячам с игры. Каждый раз мяч после его ударов вонзается в сетку ворот, словно его тянет туда магнитом. Если перевести визуальные впечатления на язык фактов, то остается только констатировать, что у форварда «Тоттенхэма» блестящая реализация моментов в нынешнем чемпионате.

Но что такое «точность»? И что означает «блестящая реализация моментов»? Без доказательной базы — это пустые слова, которые недорого стоят. И здесь на помощь приходят цифры. Во-первых, можно сопоставить число ударов по воротам с количеством забитых мячей. Сон нанес 28 ударов по воротам соперников «шпор» (30-е место среди всех футболистов АПЛ ), 17 раз попал в створ (9-е место) и забил 12 мячей (2-е место после Салаха, у которого 13 голов, причем 5 из них с пенальти).

Можно вывести соотношение требуемых ударов на один забитый мяч — 2.33, или попаданий в створ на одно взятие ворот — 1.42. Впечатляющие цифры, в обеих номинациях Сон лидирует в АПЛ . Уже не голословно, хотя и не слишком наглядно. Чтобы детально измерить результативность Сона и сравнить ее с другими форвардами, нужно обратиться к «ожидаемым голам», которые прочно вошли в футбольный обиход. Система подсчета условная, но мы научились ей доверять, ведь она дает представление о качестве моментов (xG), которые удобно сопоставлять с количеством забитых мячей.

Иной момент может иметь рейтинг 0.96 — удар из вратарской без сопротивления, но разве редко забиваются голы выстрелами из-за штрафной, оцениваемыми в 0.03-0.06 xG? В отдельно взятом матче могут возникнуть странные перекосы, если футболисты одной команды пару раз забьют дальними ударами, а их соперники не реализуют «большой шанс», однако на длительных отрезках модель xG полезна и показательна. Чем продолжительнее отрезок — тем выше ценность анализа.

Но начнем с голов Сона в нынешнем сезоне АПЛ : свои 12 мячей кореец забил, имея 5.39 шансов по модели xG. Оверперфоминг более чем двукратный, и это феноменальный результат. В основе модели xG лежит реализация, которую может позволить себе средний по всем статистическим параметрам футболист. Сон опережает норму более чем в два раза! Однако половина сезона все еще относительно малое приближение, для основательной выборки нужно взять кусок побольше — посчитаем шансы и забитые голы элитных форвардов с начала сезона 2016/17.

Топ-20 лучших финишеров за последние 5 лет

1. Сон Хын-Мин (61 гол) = +44.1% сверх xG

2. Харри Кейн (104 гола) = +21.33% сверх xG

3. Лионель Месси (139 голов) = +21.31% сверх xG

4. Чиро Иммобиле (113 голов) = +21.14% сверх xG

5. Садио Мане (69 голов) = +16.36% сверх xG

6. Ромелу Лукаку (88 голов) = +15.05% сверх xG

7. Килиан Мбаппе (91 гол) = +14.35% сверх xG

8. Джейми Варди (85 голов) = +13.51% сверх xG

9. Мохамед Салах (101 гол) = +11.81% сверх xG

10. Златан Ибрагимович (37 голов) = +9.18% сверх xG

11. Тимо Вернер (82 гола) = +8.28% сверх xG

12. Луис Суарес (100 голов) = +6.66% сверх xG

13. Криштиану Роналду (117 голов) = +0.67% сверх xG

14. Серхио Агуэро (78 голов) = +0.5% сверх xG

15. Пьер-Эмерик Обамеянг (101 гол) = -0.07% ниже xG

16. Роберт Левандовски (134 гола) = -0.43% ниже xG

17. Рахим Стерлинг (66 голов) = -1.23% ниже xG

18. Неймар (62 гола) = -1.62% ниже xG

19. Доминик Калверт-Льюин (35 голов) = -11.37% ниже xG

20. Карим Бензема (66 голов) = -12.65% ниже xG

Возможно, некоторые позиции вызовут у вас удивление, а другие цифры, напротив, подтвердят наблюдения и помогут сформулировать мнение о том или ином нападающем. Подчеркнем несколько наиболее любопытных фактов:

- Сон — самый эффективный форвард в «Большой пятерке» чемпионатов за последние 4.5 сезона. Южнокорейский футболист из «Тоттенхэма» забил 61 гол при 42.4 xG. Опережение «нормального» графика на 44.1%.

- Если бы Карим Бензема реализовывал моменты, как Сон, то с лета 2016-го нападающий «Реала» забил бы в чемпионате Испании не 66 голов, а 107 — разница в 41 забитый мяч. Очевидно, это одна из причин, почему Зинедин Зидан заинтересован в трансфере корейца.

- Нужно понимать, что сам факт реализации моментов — это только одна сторона медали. Например, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски забивают примерно на уровне имеющихся у них моментов, как и какой-нибудь заурядный форвард вроде Эшли Барнса из «Бернли» (34 гола при 34.63 xG). Сила Роналду и Левандовски не в том, чтобы с корейской точностью РЕАЛИЗОВЫВАТЬ сложные моменты, а в том, чтобы ПОЛУЧАТЬ эти моменты в огромном количестве за счет своих антропометрических данных, понимания футбола и врожденного чутья.

- Любопытно сравнить показатели Лионеля Месси и Неймара — футболистов, действующих в схожих амплуа, и ведь бразильца долгое время называли преемником аргентинца на футбольном троне. Вот еще одно наглядное доказательство, почему Неймар не дотягивает до Лео и уже не достигнет уровня обладателя шести «Золотых мячей»: Месси гораздо более эффективен у чужих ворот, в то время как периодически проступающая неряшливость Неймара портит его статистику на дистанции.