«Тамбов» отправился на первый тренировочный сбор в Крымск

«Тамбов» на своём официальном сайте сообщил, что клуб приступил к подготовке к возобновлению сезона.

С сегодняшнего дня наша команда вышла из зимнего отпуска и приступила к подготовке к весеннему возобновлению сезона в РПЛ .

Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске, на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29 января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных поединков.