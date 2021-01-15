«Тамбов» отправился на первый тренировочный сбор в Крымск

«Тамбов» на своём официальном сайте сообщил, что клуб приступил к подготовке к возобновлению сезона.
С сегодняшнего дня наша команда вышла из зимнего отпуска и приступила к подготовке к весеннему возобновлению сезона в РПЛ.
Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске, на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29 января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных поединков.
Вчера стало известно о том, что у «Тамбова» может появиться инвестор, который закроет долги клуба.