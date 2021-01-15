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«Тамбов» отправился на первый тренировочный сбор в Крымск

15 января 2021, 23:03

«Тамбов» на своём официальном сайте сообщил, что клуб приступил к подготовке к возобновлению сезона.

С сегодняшнего дня наша команда вышла из зимнего отпуска и приступила к подготовке к весеннему возобновлению сезона в РПЛ.

Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске, на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29 января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных поединков.

Вчера стало известно о том, что у «Тамбова» может появиться инвестор, который закроет долги клуба.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
15 января в 23:30
Значит всё будет хорошо
mihaluch
mihaluch
15 января в 23:22
В Арабских Эмиратах появился свой Крымск.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 23:17
А почему не на Аляску?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 января в 23:04
На что хватило туда и поехали
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