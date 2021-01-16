Бывший тренер тульского «Арсенала» вошёл в штаб Черевченко в «Химках»

Тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках» пополнил специалист Михаил Соловей.
После завершения карьеры футболиста в 2017 году Михаил начал работу в штабе «Анжи», где провёл два года. В январе 2019-го специалист вошёл в тренерский штаб Игоря Черевченко в тульском «Арсенале» и работал в клубе до перехода в «Химки».
⚡️ Михаил Соловей — новый тренер «Химок» по физической подготовкеhttps://t.co/0YD8PPhdMr pic.twitter.com/SQl8roHMHV— ФК Химки (@fc_khimki) January 16, 2021
Также недавно «Химки» продлили контракты с Кухарчуком, Тихим и Трошечкиным.