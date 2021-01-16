ГлавнаяНовости

Бывший тренер тульского «Арсенала» вошёл в штаб Черевченко в «Химках»

16 января 2021, 19:45

Тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках» пополнил специалист Михаил Соловей.

После завершения карьеры футболиста в 2017 году Михаил начал работу в штабе «Анжи», где провёл два года. В январе 2019-го специалист вошёл в тренерский штаб Игоря Черевченко в тульском «Арсенале» и работал в клубе до перехода в «Химки».

Также недавно «Химки» продлили контракты с Кухарчуком, Тихим и Трошечкиным.

Все новости
ОфициальноТухель — новый главный тренер «Челси»
26 января ФотоКомментарии35
ОфициальноСколари покинул «Крузейро»
25 января Комментарии8
ОфициальноДардаи вновь возглавил «Герту»
25 января Комментарии5
«Очень трудное решение» Абрамовича. Лэмпард уволен, «Челси» ждёт Тухеля
25 январяАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии9
Официально«Челси» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда
25 января Комментарии61
Слухи«Челси» в течение дня объявит об отставке Лэмпарда
25 января Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
16 января в 20:11
Как-то прыгает постоянно по клубам.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 января в 19:53, ред.
хороший выбор
mihaluch
mihaluch
16 января в 19:53
Видно сработался с Чаревченко.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100