Бывший тренер тульского «Арсенала» вошёл в штаб Черевченко в «Химках»

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16 января 2021, 19:45

Тренерский штаб в «Химках» пополнил специалист .

После завершения карьеры футболиста в 2017 году Михаил начал работу в штабе «Анжи», где провёл два года. В январе 2019-го специалист вошёл в тренерский штаб Игоря Черевченко в тульском «Арсенале» и работал в клубе до перехода в «Химки».

⚡️ Михаил Соловей — новый тренер «Химок» по физической подготовкеhttps://t.co/0YD8PPhdMr pic.twitter.com/SQl8roHMHV — ФК Химки (@fc_khimki) January 16, 2021

Также недавно «Химки» продлили контракты с Кухарчуком, Тихим и Трошечкиным.