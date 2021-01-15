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ЦСКА в шкуре «Спартака». Большая чистка и недовольный Акинфеев не к добру

15 января 2021, 21:53
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«Армейцев» так не трусило лет двадцать.

Чем славился ЦСКА в эпоху Евгения Гинера — так это кадровой стабильностью на всех уровнях клуба и полнейшим запретом на вынос сора из избы. Думаете, в ЦСКА не бывает проблем или происшествий? Нет, просто там умеют правильно работать с людьми и ограничивать доступ к внутренней безопасности. Например, в конце декабря Вернблум, не называя имен, рассказал историю о том, как один его партнер разбил в хлам машину другого то ли из-за долга, то или из-за какого-то конфликта.

Если бы такое произошло в «Спартаке», спортивные СМИ шумели бы две недели, а виновных пришлось бы публично распять на Красной площади. Из ЦСКА эта дикая история даже не вышла, только сейчас Вернблум рассказал ее без имен и подробностей. Бузотера тихо убрали из команды, дождавшись трансферного окна, свидетели ничем себя не выдали. Такое возможно, когда есть внутренняя дисциплина и регламент, когда формирующие рабочую обстановку в команде и клубе люди не первый год вместе и привыкли грести в одну сторону.

«Большая стирка»

Этой зимой ЦСКА уже расстался с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, первый проработал в клубе 11 лет, второй — 6.5. Попрощались «армейцы» со своим бывшим капитаном, а после завершения карьеры — тренером молодежной команды и академии Евгением Варламовым. 5 лет он играл за ЦСКА, 12 лет работал в структуре клуба, отдал красно-синим цветам почти половину жизни.

По неподтвержденным пока слухам покинут ЦСКА не нуждающийся в представлениях Алексей Березуцкий, занимающий пост заместителя генерального директора клуба, а также глава селекционного отдела Андрей Мовсесьян. Бывший футболист «армейцев» работает в структуре клуба с 2012 года. Приходил в качестве скаута, в марте 2020 заменил на посту главы селекционного отдела Максима Дюкова. Мовсесьян известен тем, что нашел, поверил в талант и привел в ЦСКА Александра Головина.

Сила и устойчивость ЦСКА в преемственности традиций, хранители которых работают в клубе десятилетиями. Конечно, перестановок не избежать, если человек стал лениться, устал или отстал от футбольной жизни. Но не может быть, чтобы все попавшие под чистку разом стали обузой для клуба. Такая чистка скорее напоминает методы современных менеджеров, которые начитались книжек о крутых управленцах и их не менее крутых решениях, но при этом совершенно не учитывают специфику работы в футбольном клубе.

Всё, что происходит в ЦСКА, совсем не похоже на Евгения Гинера. Скорее напрашивается избитое сравнение с новой метлой, которая метет по-новому. Видимо, Максим Орешкин вкусил власть в ЦСКА во всей полноте и затеял перезагрузку, последствия которой непредсказуемы. Эффект домино тоже никто не отменял, оставшиеся, боясь повторить судьбы ушедших, начнут задумываться о своем будущем, а это обязательно скажется на их эффективности. Когда рушишь стабильно работающую систему — будь готов к турбулентности.

Игорь Акинфеев недоволен уходом Овчинникова

К примеру, капитан и самый авторитетный футболист ЦСКА Игорь Акинфеев недоволен из-за ухода Сергея Овчинникова, который был для него авторитетом. Виктор Ганчаренко предложил кандидатуру тренера вратарей из Беларуси, но Акинфеев не поддержал выбор главного тренера. Конечно, вы можете сказать, что Игорю вообще не нужен тренер, он сам всё умеет, но вратари — особая каста, с их запросами необходимо считаться.

Понятно, что Акинфеев сменит гнев на милость, «армейцы» найдут компромиссную кандидатуру на пост тренера вратарей — например, Дмитрия Крамаренко, который выступал за ЦСКА, а сейчас работает в «Нефтчи» и сборной Азербайджана. Тренера-то найдут, но осадочек у Акинфеева остался, как остался у ряда других футболистов из-за ухода Онопко, который много общался с игроками, сглаживал углы и щедро делился опытом.

Ганчаренко пошел ва-банк. Справится ли он с командой?

Кадровые перестановки в команде и клубе не затронули Виктора Ганчаренко, который летом сбегал на родину, а в декабре, казалось, был на грани отставки. Судя по всему, новый «Большой босс» ЦСКА Максим Орешкин безоговорочно верит в тренерский талант Виктора Михайловича, но сможет ли белорус проявить себя в такой ситуации? Могло сложиться ощущение, что ради Ганчаренко из клуба вытурили Онопко и Овчинникова, у которых были хорошие отношения с футболистами. Сложится ли без них необходимая для успехов «химия», или команда пережует и выплюнет внезапно ставшего диктатором тренера?

Вокруг ЦСКА необычайно много вопросов без ответов, а происходящее в клубе — это что-то из спартаковского фольклора, не «армейского». И дело не только в размашистых кадровых перестановках, но и в странных делах, творящихся с футболистами, в частности, с летними новичками. Не сумевший сходу оправдать ожидания Адольфо Гайч — это еще цветочки. «Ягодки» — это Бруно Фукс, который из-за травм сыграл за ЦСКА только 12 минут в первой части сезона. А теперь бразилец снова повредил бедро и выбыл на длительный срок. Так часто бывает, когда странные решения и неудачи идут рука об руку.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 января в 22:58, ред.
Я думаю, что о частном лице речи не идет. Речь о продаже долями - пакетами акций по 15-20% разным структурам. USM , Hundai, возможно Новатеку Михельсона (разговоры ходили). Но сказать трудно, что будет. Т-есть будет реальных 4-5 совладельцев с пакетами акций 20-25 % у каждого. Одному не потянуть. ВЭБ за свой пакет акций потребует не менее 500 млн евро, а это серьезная сумма в настоящее время.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 января в 22:17
Главное чтобы нормальному частному лицу, чтобы не было как с Аланией или Анжи...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 января в 21:55
Сейчас вообще неясно, что будет с госбюджет ом, с Газпром ом и другими госструктурами. Но ПФК ЦСКА ликвидный актив, ВЭБ продаст, вопрос в цене.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 января в 21:37
Не всегда планы и цели удается реализовать, учитывайте так же фактор вне. Не думаю к примеру, что многие клубы рассчитывали так проводить год. И Вы тоже не планировали его так проводить, а ковид внёс свои коррективы. Все уже будет зависит от экономической ситуации в стране, но мне кажется ВЭБ это на долго.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 января в 13:21
В кулуарах ВЭБ твёрдое мнение, что никаких радикальных перемен в структуре ПФК не будет, тк "ВЭБ - временный, те переходящий владелец клуба и целью является продажа акций частному (не государственному) инвестору - владельцу" Цитата дословная
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 января в 13:18
Поживем , увидим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 января в 11:58
Шувалов человек уравновешенный и на радикальные меры не пойдёт. По мере продажи акций роль ВЭБ будет уменьшаться. А купить акции могут и USM и Гинер и кто угодно
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 января в 08:10, ред.
В настоящий момент владелец ХК ЦСКА - Роснефть.
Источник https://sportrbc.ru/news/5755310e9a7947102987afce?ruid=UET9A2AKWuBeNwQbAxGCAg== . Нор. Никель продала команду ещё 2011 году. А акциями Роснефти 50 процентами владеет государство.

По поводу должностей ты прав в ПФК ЦСКА, но сути дела это не меняет, у Гинера может стул зашататься в любой момент, проголосуют на совете директоров за его отставку и прощай место президента. Пример почитай в компании apple , как они выперли призедента и создателя компании Стив Джобса.
В составе совета директоров 3 - человека из ВЭБ РФ, 1 из mail group(теневой владелец Усманов) , Гинер и Бабаев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 января в 00:39
Давай я поправлю твои ошибки. Ген директор в ЦСКА Бабаев, а Гинер Президент. Это раз. А командует не ВЭБ, а Совет директоров и Гинер зам. пред в нем. Хоккейный ЦСКА продан не шейхам и не госконторе , а Потанину ( Нор.Никель его частная структура)
санек002
санек002 ответ CSKA2012 (раскрыть)
19 января в 08:48
да уж!сейчас все на откуп иностранцам!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
19 января в 07:30
А Ледяхов ЦСКА и без конфликта с тренером хет-трик оформил! Учитесь!!!
CSKA2012
CSKA2012 ответ sv_1969 (раскрыть)
19 января в 01:22
Его летом и погонят, ему одно чудо только поможет, это золото в РПЛ, во что мало верится, дай Бог удержаться в 4 , так как соперники укрепляются , а у нас 3 год ищут опорника, которые с неохотой едут в РПЛ и лигу Европы играть...
CSKA2012
CSKA2012 ответ санек002 (раскрыть)
19 января в 01:17, ред.
Гинер там не главный уже, ВЭБ может и его уволить с поста ген. дира команды , сказывается, что ВЭБ хочет влить ещё бабки, чтобы тягаться с Зенитом и побыстрей продать каким нибудь шейхам или гос компании, как это сделано было с хоккейным ЦСКА ...
Aris
Aris
18 января в 12:38
Не нужно путать фольклор в стиле басни и исполнение трагедии в виде комедии. Футбол - это самостоятельная жизнь, но ее нельзя оторвать от жизни человеческой. Не позорьте других и не позорьтесь сами! Нужно уважение! А невежда так им и останется!
санек002
санек002
17 января в 13:47
у армейцев Гинер !он разрулит ситуацию!это у нас господинФедун не может!столько лет в середняках!
Союзник противников
Союзник противников ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
16 января в 22:55
Сравнили хрен с пальцем! Где тот Ханчарэнка,и где Газзаев,во времена.когда он ещё был тренером,а не думцем.
112910415
112910415
16 января в 22:48
Справятся и всё переживут
юрий шестернев
юрий шестернев
16 января в 22:23
Овчинников сам хотел владеть всем, прелюбодей ,за что и поплатился презренный, а Анопка не на тот кон поставил, бывает...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
16 января в 13:38
Вагнер конфликт с Газзаевым а через неделю хет-трик Спартаку в первом тайме.
Учитесь
Союзник противников
Союзник противников ответ мангo (раскрыть)
16 января в 11:54
Они терпеливые и просто стали игнорировать тех,кто думает "перпендикулярно" с самого начала.Запас прочности позволяет верить в то,чего нет.
Союзник противников
Союзник противников
16 января в 11:51
Все почему-то думают,что клубом управляет Гинер,а не Орешкин с подсуетившимся Бабаевым.Хитрый Гинер сидит в засаде и временно удовлетворяется ролью "свадебного генерала",пока не выкупит контрольный пакет акций у ВЭБ. Вот тогда и узнаем,кто остался своим ,а кто лизал руку другому.
Ну а если кто считает,что ханчарэнковская креатура выше квалификацией ушедших,то может к себе примерить фразу Аршавина "Ваши ожидания-ваши проблемы!"
dzvinka
dzvinka
16 января в 02:02
а чем Ихарь то недоволен? зарплатой?)))
Petr Makovenko
Petr Makovenko
16 января в 01:27
кто платит тот и заказывает музыку! А кто играть в футбол будет ???
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
16 января в 00:02
Ушёл Яровинский , пошли непонятные трансферы.
Муса нужен и Маркович из Партизана .
Хиромант
Хиромант
15 января в 23:59
- Статья, конечно, напрягает... ЦСКА один из столпов РПЛ. Он начинал потихоньку осыпаться и разрушаться ещё в прошлом году, но тут процесс явно ускорился. Жаль если такая команда совсем рассыплется...

"...в конце декабря Вернблум, не называя имен, рассказал историю о том, как один его партнер разбил в хлам машину другого то ли из-за долга, то или из-за какого-то конфликта."

- А может и Онопко с Овчинниковым чего-то такого натворили? А Березуцкий был свидетелем и промолчал? В нашей стране всё возможно, и РПЛ не исключение...
Roger Young
Roger Young
15 января в 23:23
Я бы всех снял, кроме Гончаренко.
мангo
мангo
15 января в 22:55
Остается открытым вопрос как поведут себя свидетели картофельного неудачника .. так и будут отмазывать своего божка ?
pioner1987
pioner1987
15 января в 22:41
У меня сложилось впечатление, что я прочитал какой-то левый канал на Я.Дзене )
sv_1969
sv_1969
15 января в 22:22
Коняшкам желаю выйти из этой непонятной истории с наименьшими потерями, но думаю Картошкина надо было гнать сразу после его побега!
Mi6
Mi6
15 января в 22:17
Клуб уже устал от Гинера/Ганаренко
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