ЦСКА в шкуре «Спартака». Большая чистка и недовольный Акинфеев не к добру

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15 января 2021, 21:53

«Армейцев» так не трусило лет двадцать.

Чем славился ЦСКА в эпоху Евгения Гинера — так это кадровой стабильностью на всех уровнях клуба и полнейшим запретом на вынос сора из избы. Думаете, в ЦСКА не бывает проблем или происшествий? Нет, просто там умеют правильно работать с людьми и ограничивать доступ к внутренней безопасности. Например, в конце декабря Вернблум, не называя имен, рассказал историю о том, как один его партнер разбил в хлам машину другого то ли из-за долга, то или из-за какого-то конфликта.

Если бы такое произошло в «Спартаке», спортивные СМИ шумели бы две недели, а виновных пришлось бы публично распять на Красной площади. Из ЦСКА эта дикая история даже не вышла, только сейчас Вернблум рассказал ее без имен и подробностей. Бузотера тихо убрали из команды, дождавшись трансферного окна, свидетели ничем себя не выдали. Такое возможно, когда есть внутренняя дисциплина и регламент, когда формирующие рабочую обстановку в команде и клубе люди не первый год вместе и привыкли грести в одну сторону.

«Большая стирка»

Этой зимой ЦСКА уже расстался с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, первый проработал в клубе 11 лет, второй — 6.5. Попрощались «армейцы» со своим бывшим капитаном, а после завершения карьеры — тренером молодежной команды и академии Евгением Варламовым. 5 лет он играл за ЦСКА , 12 лет работал в структуре клуба, отдал красно-синим цветам почти половину жизни.

По неподтвержденным пока слухам покинут ЦСКА не нуждающийся в представлениях Алексей Березуцкий, занимающий пост заместителя генерального директора клуба, а также глава селекционного отдела Андрей Мовсесьян. Бывший футболист «армейцев» работает в структуре клуба с 2012 года. Приходил в качестве скаута, в марте 2020 заменил на посту главы селекционного отдела Максима Дюкова. Мовсесьян известен тем, что нашел, поверил в талант и привел в ЦСКА Александра Головина.

Сила и устойчивость ЦСКА в преемственности традиций, хранители которых работают в клубе десятилетиями. Конечно, перестановок не избежать, если человек стал лениться, устал или отстал от футбольной жизни. Но не может быть, чтобы все попавшие под чистку разом стали обузой для клуба. Такая чистка скорее напоминает методы современных менеджеров, которые начитались книжек о крутых управленцах и их не менее крутых решениях, но при этом совершенно не учитывают специфику работы в футбольном клубе.

Всё, что происходит в ЦСКА , совсем не похоже на Евгения Гинера. Скорее напрашивается избитое сравнение с новой метлой, которая метет по-новому. Видимо, Максим Орешкин вкусил власть в ЦСКА во всей полноте и затеял перезагрузку, последствия которой непредсказуемы. Эффект домино тоже никто не отменял, оставшиеся, боясь повторить судьбы ушедших, начнут задумываться о своем будущем, а это обязательно скажется на их эффективности. Когда рушишь стабильно работающую систему — будь готов к турбулентности.

Игорь Акинфеев недоволен уходом Овчинникова

К примеру, капитан и самый авторитетный футболист ЦСКА Игорь Акинфеев недоволен из-за ухода Сергея Овчинникова, который был для него авторитетом. Виктор Ганчаренко предложил кандидатуру тренера вратарей из Беларуси, но Акинфеев не поддержал выбор главного тренера. Конечно, вы можете сказать, что Игорю вообще не нужен тренер, он сам всё умеет, но вратари — особая каста, с их запросами необходимо считаться.

Понятно, что Акинфеев сменит гнев на милость, «армейцы» найдут компромиссную кандидатуру на пост тренера вратарей — например, Дмитрия Крамаренко, который выступал за ЦСКА , а сейчас работает в «Нефтчи» и сборной Азербайджана. Тренера-то найдут, но осадочек у Акинфеева остался, как остался у ряда других футболистов из-за ухода Онопко, который много общался с игроками, сглаживал углы и щедро делился опытом.

Ганчаренко пошел ва-банк. Справится ли он с командой?

Кадровые перестановки в команде и клубе не затронули Виктора Ганчаренко, который летом сбегал на родину, а в декабре, казалось, был на грани отставки. Судя по всему, новый «Большой босс» ЦСКА Максим Орешкин безоговорочно верит в тренерский талант Виктора Михайловича, но сможет ли белорус проявить себя в такой ситуации? Могло сложиться ощущение, что ради Ганчаренко из клуба вытурили Онопко и Овчинникова, у которых были хорошие отношения с футболистами. Сложится ли без них необходимая для успехов «химия», или команда пережует и выплюнет внезапно ставшего диктатором тренера?