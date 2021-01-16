Валерий Оганесян назначен на должность президента «Тамбова»

Функционер Валерий Оганесян стал новым президентом футбольного клуба «Тамбов». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Собранием членов ассоциации Футбольный клуб „Тамбов“ принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна. В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу нашей команды», — сообщает пресс-служба клуба.
Последним местом работы Оганесяна был ереванский «Арарат».
Недавно сообщалось, что у «Тамбова» может появиться инвестор, который закроет долги клуба.