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Валерий Оганесян назначен на должность президента «Тамбова»

16 января 2021, 18:55

Функционер Валерий Оганесян стал новым президентом футбольного клуба «Тамбов». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Собранием членов ассоциации Футбольный клуб „Тамбов“ принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна. В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу нашей команды», — сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы Оганесяна был ереванский «Арарат».

Недавно сообщалось, что у «Тамбова» может появиться инвестор, который закроет долги клуба.

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Cat01
Cat01
16 января в 19:30
Теперь дела пойдут... Если будут деньги
КЭТиК
КЭТиК
16 января в 19:07
Ну хоть народ зарплату получит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 января в 18:55
Не завидую я ему...
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