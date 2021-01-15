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Яя Туре войдёт в тренерский штаб донецкого «Олимпика»

15 января 2021, 19:16

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре войдёт в тренерский штаб донецкого «Олимпика». Эту информацию подтвердил президент клуба Владислав Гельзин.

Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб «Олимпика». Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в «Барселоне» и в «Манчестер Сити», он передаст нынешним футболистам «Олимпика». Им будет чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре. Сроки контракта с Туре мы еще не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать.

Стоит отметить, что в начале своей карьеры Яя Туре выступал за донецкий «Металлург» (2003-2005). Ивуариец мог получить должность в «Сочи», однако Дмитрий Селюк, представляющий его интересы, опроверг эту информацию.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
15 января в 21:45
Вот это поворот!!
dalex83
dalex83
15 января в 20:46
Теперь Яя туре будет строить бизнесс. Работорговец расист
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 19:18
Откуда начинал туда и вернулся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 19:17
Пристроился всё таки...
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