Яя Туре войдёт в тренерский штаб донецкого «Олимпика»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» войдёт в тренерский штаб донецкого «Олимпика». Эту информацию подтвердил президент клуба Владислав Гельзин.

Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб «Олимпика». Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в «Барселоне» и в «Манчестер Сити», он передаст нынешним футболистам «Олимпика». Им будет чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре. Сроки контракта с Туре мы еще не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать.