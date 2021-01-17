ЦСКА сделал «Ницце» первое официальное предложение по Данило

ЦСКА вступил в переговоры по аренде полузащитника «Ниццы» Данило.
Как сообщается, «армейцы» сделали французскому клубу первое официальное предложение. ЦСКА хочет арендовать хавбека до конца нынешнего сезона. В арендное соглашение будет включена опция необязательного выкупа футболиста.
Если «Ницца» согласится на условия ЦСКА, то Данило будет получать в московском клубе 1,6 млн евро.
Много было вопросов к нашему "гению" и меньше их не стало, они только прибавляются. Посмотрим , что он нам предложит со своими новыми помощниками.
Всем здоровья.
Много было вопросов к нашему "гению" и меньше их не стало, они только прибавляются. Посмотрим , что он нам предложит со своими новыми помощниками.
Всем здоровья.