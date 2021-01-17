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ЦСКА сделал «Ницце» первое официальное предложение по Данило

17 января 2021, 15:09

ЦСКА вступил в переговоры по аренде полузащитника «Ниццы» Данило.

Как сообщается, «армейцы» сделали французскому клубу первое официальное предложение. ЦСКА хочет арендовать хавбека до конца нынешнего сезона. В арендное соглашение будет включена опция необязательного выкупа футболиста.

Если «Ницца» согласится на условия ЦСКА, то Данило будет получать в московском клубе 1,6 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:05
пока всё загадочно
SHMEL
SHMEL
17 января в 17:46
Считаю, что до конца сезона брать не резон, даже притереться не успеет, адаптация, акклиматизация...
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 17:04
у нас своих для полировки лавок хватает))))))))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 января в 16:59
Время покажет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
17 января в 16:46
Не получится, т.к. аренда и выкуп трансфера это принципиально разные вещи. Не заиграет , значит до свидания без вариантов. Лично я думаю, что он не сильнее Бистровича.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
17 января в 16:40
Да кто ж его знает??? Его действия настолько удивительны, что подумать можно все что угодно.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 января в 16:25
Я тут подумал, а не может ли Витек в доле быть с агентами)))Дал добро на покупку и получи долю!Это конечно скорее всего не так, но уж мутно как то всё!
Boricku
Boricku
17 января в 16:03
тренером вратарей
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 15:51
Посмотрим, чем закончатся переговоры . Если договорятся , то будет еще одна боевая единица. Пугает другое, большинство новичков в итоге отправляются либо восвояси , либо в аренду. А ведь все покупаются с согласия нашего "четырежды лучшего" Витька. Сантос, Нисимура, Бийол, Шарлия, Гаич , Шкурин, Бистрович покупались для чего??? Просидеть на лавке??? Хорошо , хоть Влашич заиграл. Все знают , что у Ганчаренко бзик на уфимцев. Носится по полю по сути неприкаянный Обляков, Карпов старичкам в скорости проигрывает. Зачем в очередной раз испытывать судьбу , держа в команде Васина ??? Это ж мина замедленного действия - это же человек - привоз ???
Много было вопросов к нашему "гению" и меньше их не стало, они только прибавляются. Посмотрим , что он нам предложит со своими новыми помощниками.
Всем здоровья.
Faustello
Faustello
17 января в 15:34
Будет Данила почтовых дел мастер!
(Бажов, Хозяев медной горы) гы гы гы
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 15:26
Лишь бы снова не фраернуться.
Ironigor
Ironigor
17 января в 15:20
Это есть хорошо !!!
STVA 1
STVA 1
17 января в 15:19
Лишь бы не получилось как с Адольфо)
Великолепный
Великолепный
17 января в 15:13
Работа ведётся и это здорово.
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