ЦСКА сделал «Ницце» первое официальное предложение по Данило

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17 января 2021, 15:09

ЦСКА вступил в переговоры по аренде полузащитника «Ниццы» Данило.

Как сообщается, «армейцы» сделали французскому клубу первое официальное предложение. ЦСКА хочет арендовать хавбека до конца нынешнего сезона. В арендное соглашение будет включена опция необязательного выкупа футболиста.