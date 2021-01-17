«Спартак» ведёт переговоры о возвращении Промеса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что московский клуб ведёт переговоры о переходе нападающего «Аякса» Квинси Промеса.
Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут.
Ранее стало известно, что «Аякс» готов выслушать предложения по трансферу Промеса, однако голландский клуб не будет рассматривать вариант с арендой футболиста. В услугах форварда заинтересован не только «Спартак», но и ряд китайских команд.
Именно в Спартаке Антоха играл лучше всего и был счастлив, а заодно делал счастливыми всех болельщиков Спартака. И врагов себе здесь не нажил - ни среди менеджеров, ни среди тренеров.
Но даже аренда Промеса будет из ряда фантастики, я не верю!
Именно в Спартаке Антоха играл лучше всего и был счастлив, а заодно делал счастливыми всех болельщиков Спартака. И врагов себе здесь не нажил - ни среди менеджеров, ни среди тренеров.
Но даже аренда Промеса будет из ряда фантастики, я не верю!