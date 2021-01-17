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«Спартак» ведёт переговоры о возвращении Промеса

17 января 2021, 15:04

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что московский клуб ведёт переговоры о переходе нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут.

Ранее стало известно, что «Аякс» готов выслушать предложения по трансферу Промеса, однако голландский клуб не будет рассматривать вариант с арендой футболиста. В услугах форварда заинтересован не только «Спартак», но и ряд китайских команд.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:04
не упустить !
112910415
112910415
21 января в 22:54
хотелось бы ...
drug01
drug01
17 января в 22:29
Может зря копьи ломают
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
17 января в 20:56
я тоже почему то тоже!покупать не хотят,а в аренду не отдадут!лучше кого то другого малоизвестного рошу купят!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 19:37
Я думаю некоторый негативную атмосферу для востребованности наложила игра в РПЛ (сам уровень чемпионата, а не игра Промеса) и последующий переход в "Севилью", где Квинси как раз примерил на себя статус "резервного" и не заиграл в основе.
Некакойшенко
Некакойшенко
17 января в 19:16
Храбрые жители северного города исподнее уже испортили от таких новостей. Нельзя же так сразу.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
17 января в 18:32
Во-первых не надо путать опасения ( мои) и предсказания. Во-вторых , при всем уважении к Промесу, Вагнер Лав - это несколько "другая планета". А в третьих поживем увидим. Все возможно.
1-я конная
1-я конная
17 января в 18:29
Тут главное не перепутать. А то вроде как подпишут Промеса, а вернётся Баду
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 января в 18:14
Толя . Ну зачем так. К вам же приходили черненькие дважды и играли , и играли прилично. Например Вагнер Лафф.....).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 января в 18:09, ред.
Дело даже не в этом, а в том что на Антошку завели уголовное дело ....А вдруг посадят???? А Спартак хочет взять его в аренду и если уг.дело прекратиться , то тогда уже и выкупить.
А так отдать можно бабло на ветер. Его выкупят сейчас , а завтра Антоху посадят.
Вот в чем Соль то по Антоше.
praporchik zadov
praporchik zadov
17 января в 18:01
Ностальгия по хорошему Промес...Алекс ...Видич...Тихонов...Титов...и т.д.
Сейчас к сожалению уже совсем не тот Спартак и до идеала прошлых времён очень далеко...
sir_Alex
sir_Alex ответ Константин Белых (раскрыть)
17 января в 17:41
Холландов и Мбаппе с Каземиро клубы РФПЛ не в состоянии приобрести априори. C'est la vie.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
17 января в 17:40
Мне лично это будет интересно. В свое время я называл его лучшим легом в РПЛ. Смущает только то, что в одну реку нельзя войти дважды.
sir_Alex
sir_Alex
17 января в 17:39
Дважды в одну реку? Ну, ХЗ!
Константин Белых
Константин Белых
17 января в 16:42
А так взять на полгода посмотреть на него если он также крут-Мозеса Урунова ну и Крала уберут а Промесу контракт и будет в принципе нормально и по лимиту и по потенциалу.
vas197474
vas197474
17 января в 16:38
Це буде посиллення
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 января в 16:36
А при сегодняшней ситуации и ценами на рынке особо не забалуешь. Холландов и Мбаппе с Каземиро наша лига купить не в состоянии. А Промес если даже 1.5 сезона проведет на уровне(а у него отношение к делу не то что у Кокошки) польза для развития РПЛ будет точно. И может представителей нашей лиги не будут драть так уж позорно в Европе.
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 16:35
Зазывают негра снова в рабство.
За адекватность
За адекватность
17 января в 16:34
Позволю вставить свои пять копеек. На мой сугубо субъективный взгляд, многое будет зависеть от мотивации самого Промеса. 29 лет для нашей пешеходной лиги можно сказать не возраст. Но одно дело Промес, который пришел в первый раз, феерил в составе красно-белых, заслужив уважение и любовь болельщиков клуба, мотивированный своей игрой заслужить приглашение клубов из чемпионатов топ-5. И другое дело Промес который возможно придет теперь. В топ лиге поиграл, не снискав лавров вернулся на Родину. Какова будет мотивация к игре в случае перехода в "Спартак", не сольется ли с по большей части общей серой массой футболистов РПЛ, придя просто заработать денег на футбольную пенсию, вопросы риторические. В любом случае посмотреть на него в РПЛ снова было бы как минимум интересно. Как всегда личное мнение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 января в 16:22
Какая же никчемная селекция нынче в РПЛ...коль клубы по-серьёзке контактируют со звёздами прошлых десятилеток... Вагнерами Лавами,Халками,Промесами...)))
makkie
makkie
17 января в 16:11
Возвращение Промеса - это был бы шикарный ход!

Именно в Спартаке Антоха играл лучше всего и был счастлив, а заодно делал счастливыми всех болельщиков Спартака. И врагов себе здесь не нажил - ни среди менеджеров, ни среди тренеров.

Но даже аренда Промеса будет из ряда фантастики, я не верю!
Крикун
Крикун
17 января в 15:50
Если на Промеса придёт заявка об экстрадиций от интерпола, то спартак вместо него отправит мотать срок Баду.
Rheinfall
Rheinfall
17 января в 15:50
Как по мне то нафиг не нужно покупать Промеса , пущай в Китай на заработки отправляется он уже отработанный материал и не молодеет.
МапС
МапС
17 января в 15:50
А у самого Антохи есть право выбора?
Сп62
Сп62 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 января в 15:45
Всех интересует цена переговоров.
An Jo
An Jo
17 января в 15:45
вы последние игры промеса то видели?! он никакущий.
Caniggia
Caniggia
17 января в 15:43
Оптимальный вариант для заскучавшего Промеса и должно быть усиление для Спартака.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 января в 15:41
Желание взять Промеса в аренду не говорит от том, что красно-белые не слишком хотят видеть Квинси в своих рядах. "Спартак", напротив очень настойчив в своем желании заполучить Квинси, просто действительно похоже, что не в состоянии тратить большие суммы на трансферы. В составе "Аякса" у Промеса на данном этапе 6 забитых мячей и одна результативная передача за этот сезон. То есть пользу он определенно приносит, и "Аякс" его за "здорово живешь" вряд ли отдаст.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 15:38
Против Китая Спартак не потянет, Аяксу нужны деньги. Так что Промесу не быть в народной.
И меня это радует...
Faustello
Faustello
17 января в 15:32
Федун:
- Промеска ты шоле?
Промеска:
- Аха, схоронится мне надо Лёня! Чую, придут скоро за мной...
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