«Спартак» ведёт переговоры о возвращении Промеса

1610885066

17 января 2021, 15:04

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что московский клуб ведёт переговоры о переходе нападающего «Аякса» .

Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут.

Ранее стало известно, что «Аякс» готов выслушать предложения по трансферу Промеса, однако голландский клуб не будет рассматривать вариант с арендой футболиста. В услугах форварда заинтересован не только «Спартак», но и ряд китайских команд.