Озил прилетел в Турцию. «Фенербахче» объявил о работе над переходом игрока

Полузащитник прилетел в Стамбул, чтобы завершить переход из лондонского «Арсенала» в «Фенербахче».

Озил сделал фотографию в шарфе нового клуба.

«Заявление: наш клуб привёз Озила в Стамбул, чтобы завершить его трансфер», — говорится в клубном твиттере «Фенербахче».

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk