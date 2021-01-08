Зидан будет с «Реалом» в матче против «Осасуны». У тренера нет коронавируса

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08 января 2021, 14:29

Главный тренер «Реала» сможет руководить командой в матче 18-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

AS сообщает, что французский тренер отправился с командой на предстоящую встречу, несмотря на то, что человек из окружения Зинедина заразился коронавирусом.

Зидан сдал два теста на COVID-19, которые дали отрицательный результат. Руководство Ла Лиги не увидело препятствий для участия тренера в предстоящей игре и допустило его к участию в игре.

Тренер Зидан примет участие в предматчевой пресс-конференции.

«Реал» сыграет с «Осасуной» завтра, 9 января. Начало игры – в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Реал» выбрал будущего преемника Зидана.