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Зидан будет с «Реалом» в матче против «Осасуны». У тренера нет коронавируса

08 января 2021, 14:29
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сможет руководить командой в матче 18-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

AS сообщает, что французский тренер отправился с командой на предстоящую встречу, несмотря на то, что человек из окружения Зинедина заразился коронавирусом.

Зидан сдал два теста на COVID-19, которые дали отрицательный результат. Руководство Ла Лиги не увидело препятствий для участия тренера в предстоящей игре и допустило его к участию в игре.

Тренер Зидан примет участие в предматчевой пресс-конференции.

«Реал» сыграет с «Осасуной» завтра, 9 января. Начало игры – в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Реал» выбрал будущего преемника Зидана.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
09 января в 01:50
Будет заразу распространять алжирец. Для него закон не писан!
STVA 1
STVA 1
08 января в 15:07
Не думаю что его отсутствие было бы критичным!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ КЭТиК (раскрыть)
08 января в 15:05
лишь бы что написать)
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 14:57
Чрезвычайно важный матч, можно и рискнуть здоровьем других :((
shlomo
shlomo
08 января в 14:50
Хорошая новость....ЗиЗи важен для игроков и его видеть и ощущать важно в игре....
Cat01
Cat01
08 января в 14:31
Это хорошо удачи
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