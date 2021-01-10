«Шальке» прервал годовую безвыигрышную серию. 19-летний Хопп спас «горняков» от антирекорда Бундеслиги

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10 января 2021, 16:44

«Соккер.ру» рассказывает о примечательном событии в Бундеслиге.

Почти год, а именно с 17 января 2020-го, не знал побед «Шальке». Или 30 туров. 15 в прошлом чемпионате и столько же в нынешнем. И только десять раз «горняки» сводили матчи к ничьей. В двадцати встречах они терпели поражения. За это время клуб расстался с тренером Давидом Вагнером. Его преемник Мануэль Баум тоже провалился, да и дебют Кристиана Гросса оказался неудачным. Швейцарский специалист начал с 0:3 в игре с «Гертой». До повторения антирекорда Бундеслиги — тридцать один матч без побед — оставалось сделать один шаг.

Но сомнительное достижение, установленное в сезоне-1965/66, устояло. Более того, осталось в собственности берлинской «Тасмании». Ибо «Шальке» наконец-то выиграл. И не просто выиграл, а разгромил «Хоффенхайм» 4:0. Неважно, что «Хоффе» в этом сезоне играет так себе. Все достижения «деревенских» сводятся к разгрому «Баварии» с результатом 4:1 и выигрышу в Мёнхенгладбахе. В Зинсхайме уже разочарованы работой тренера Себастьяна Хёнесса. В Мюнхене, видимо, тоже. Ибо сын Дитера и племянник Ули Хёнесса рассматривался «Баварией» как один из потенциальных тренеров. Сейчас вряд ли рассматривается, ибо рулить вторым составом баварцев в третьей лиге это одно, а тренировать середняка Бундеслиги — совсем другое. Можно и с управлением не справиться.

Но эта статья не о «Хоффе» и не о младшем Хёнессе. «Шальке» выиграл, да как. Команда, с трудом наскрёбшая восемь голов в предыдущих четырнадцати турах, отгрузила в ворота Оливера Бауманна сразу четыре мяча. И сделала это легко и задорно. Словно не было года страданий и мучений. Неужели Гросс сдвинул дело с мёртвой точки? Или это была разовая акция?

Три мяча из четырёх забил Мэттью Хопп. 19-летний нападающий записал на свой счёт первый гол в Бундеслиге, второй, третий. И стал автором первого американского хет-трика в германском футболе. Здоровенный юноша дебютировал в основном составе «горняков» только в конце ноября. Голы пришли в пятом матче. А вместе с ними и известность. В Германии узнали, что юный футболист — американец, хоть и немецкого происхождения, что его фамилия звучит как Хопп, а не Хоппе или Хоппи. Что он воспитанник расположенного в Аризоне филиала академии «Барселоны». В самом Гельзенкирхене в срочном порядке готовят парню новый контракт. Действующий в силе до конца июня. А как «Шальке» умеет терять своих игроков, сказано и написано много раз. Сейчас Мэттью стоит всего 100 тысяч, а на дворе трансферное окно. Если «Шальке» не хочет проворонить толкового нападающего, действовать нужно как можно активнее.

На этом закончим с авансами Хоппу. Пусть и дальше забивает, даёт повод для упоминания. Лучше поговорим о Кристиане Гроссе, который согласился ввязаться в безнадёжное на первый взгляд предприятие. Швейцарский немец имеет небольшой и не самый удачный опыт работы в Бундеслиге. В 2009 году он подхватил «Штутгарт» также в декабре и вытащил швабов в Лигу Европы. Но в новом сезоне последовал провал — шесть поражений в семи встречах, после чего Гроссу выписали расчёт. Он вернулся в Швейцарию, где имел немалый авторитет благодаря работе с «Грассхоппером» и «Базелем» — два чемпионства с одним, четыре — с другим. В промежутке успел поработать без особых успехов с «Тоттенхэмом». С «Янг Бойз» отчего-то ничего не получилось, и Гросс, которому перевалило за 60, взял паузу в карьере, похожую на пенсию. Но потом он уехал на Ближний Восток. Трудился в саудовском «Аль-Ахли» и египетском «Замалеке». Отдохнул десять месяцев и с новыми силами бросился в бой — спасать «Шальке».

Клуб уже начал зимнюю трансферную кампанию. Вернулся из «Арсенала» Сеад Колашинац, который практически не играл за «канониров». Приход опытного игрока должен усилить оборону «Шальке», сделать её менее дырявой. Состав «горняков», несмотря на большие и регулярные потери, не такой уж никчёмный. В защите играют Озан Кабак, Матия Настасич и Салиф Сане, в средней линии остались Амит Харит, Набиль Бенталеб, Суат Сердар, Алессандро Шёпф, Омар Маскарель. Не разучились играть нападающие Бенито Раман и Марк Ут. Вратарь Ральф Ферманн никогда не был слабаком. Конечно, это остатки роскоши былой команды, например, той, что была при Доменико Тедеско. Но с таким подбором футболистов можно и нужно бороться. И не просто бороться, но и выживать.

Не помощник «Шальке» больше седовласый Ведад Ибишевич. Опытнейший форвард летом пришёл в команду по своей воле, более того, отказался от зарплаты. Решил играть только за премиальные. А где их взять? Боснийский ветеран выходил на поле считанное число раз, ничего полезного совершить не смог. А там и контракт, действовавший до конца года, истёк. Вот и расстались.

Может ли «Шальке» спастись и избежать первого с 1988 года вылета из элиты? Несколько дней назад казалось, что пациент скорее мёртв. Сейчас, когда команда стёрла из таблицы надоевший ноль, ситуация не выглядит столь печальной. «Горняки» уже ушли с последнего места. При желании можно обойти «Арминию», а это уже переходняки, а не зона вылета. «Хоффенхайм» с «Кёльном» недалеко ушли. Можно бороться и нужно. Многое прояснят матчи с «Айнтрахтом» во Франкфурте и с «Кёльном» дома. А там весь второй круг впереди.