«Ювентус» отправился на игру с «Миланом», матч состоится

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06 января 2021, 16:17

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил, что команда отправилась на матч 16-го тура Серии А против «Милана».

Ранее «Ювентус» ждал результатов последних анализов по коронавирусу. Местный орган здравоохранения (ASL) оценивал ситуацию (два футболиста клуба заразились коронавирусом), сейчас команда получила разрешение на вылет в Милан.