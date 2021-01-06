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«Ювентус» отправился на игру с «Миланом», матч состоится

06 января 2021, 16:17
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил, что команда отправилась на матч 16-го тура Серии А против «Милана».

Ранее «Ювентус» ждал результатов последних анализов по коронавирусу. Местный орган здравоохранения (ASL) оценивал ситуацию (два футболиста клуба заразились коронавирусом), сейчас команда получила разрешение на вылет в Милан.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:36
вот и славно
3веpобой
3веpобой ответ David Young (раскрыть)
07 января в 18:20
Добрый вечер.
Практически так и получилось, хотя без судейских ляпов не обошлось.
Вы что, новый модератор? Я стабильно захожу в комментарии интересных мне пользователей и увидел, что некоторые их комментарии удалены вами.
vastudio
vastudio ответ ilyafrom (раскрыть)
06 января в 19:55
    Шуnя771
    Шуnя771
    06 января в 19:25
    Ибра в строю? Кто знает?)
    Шуnя771
    Шуnя771
    06 января в 19:24
    Внимательно посмотрим и послушаем)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ДСА (раскрыть)
    06 января в 19:24
    Раньше...
    Mara
    Mara ответ Qatar Airways (раскрыть)
    06 января в 18:55
      ДСА
      ДСА
      06 января в 18:16
      Через неделю все поперезаражаются.
      shlifen
      shlifen
      06 января в 18:14
      Отлично, очень рад слышать что матч состоится - гораздо лучше когда всё решается на поле, а не в судах или кабинетах федерации... Составы у команд конечно далеко не оптимальные - но в Италии это всё равно центральный матч тура. Жду интересного и конкурентного поединка... =)
      feris1
      feris1
      06 января в 17:56, ред.
        VAN ARM
        VAN ARM
        06 января в 17:53
          Ironigor
          Ironigor
          06 января в 17:46
          Ювентус, просто Ювентус и всё !!! Победа !!!
          dimagas2
          dimagas2
          06 января в 17:36
            Zimmer
            Zimmer
            06 января в 17:31
            Матч, надеюсь, будет интересным.
            ilyafrom
            ilyafrom
            06 января в 17:02
            Юве сегодня будет унижен
            juvenale
            juvenale ответ Ozabot (раскрыть)
            06 января в 16:50
            кто такой ребич?у Ювентуса не будет Мораты и двух основных фланговых защитников,те по сути будет играть полуоснова
            Lucky luciano
            Lucky luciano
            06 января в 16:49
            хейтерки зря свои полотна выкладывали,дождитесь лучших времен
            juvenale
            juvenale
            06 января в 16:48
            вот чем отличается великий клуб и руководство этого клуба,от середняка. Спокойно могли отменить матч, позвонив куда надо и перенести его,как это сделали наполи,но решили играть,ведь протокол подписывали все клубы...я думаю Юве бы даже молодежкой сыграл
            Сантус
            Сантус
            06 января в 16:42
            Там 10 минут лёту,на автобусе час-полтора...)
            Q-J-G
            Q-J-G ответ Qatar Airways (раскрыть)
            06 января в 16:40
            Если бы ещё Златан играл... А вдруг... Было бы интересно посмотреть на противостояние Роналду-Ибрагимович. Надежда умирает последней.
            drug01
            drug01
            06 января в 16:39
            Будем ждать игру
            Ozabot
            Ozabot ответ cska vperiod (раскрыть)
            06 января в 16:35
            Они здраво рассудили, что им сейчас выгоднее, чем потом играть, когда на поле будут Златан, Ребич и Беннасер. Те ребята играют как раз там, где у Пирло протекают трубы. А так сегодня все атаки на левый фланг перенести и там у «Милана» вообще никого нет. А если и будут, то можно выбить из игры, где силой, а где судья поможет. Замен не будет.
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            06 января в 16:33
            Ждем веселого матча.
            3веpобой
            3веpобой
            06 января в 16:33
            Прогнозы многостаночника снова в молоко)
            cska vperiod
            cska vperiod
            06 января в 16:28
            Не получилось у Юве фокус провести.
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3
            06 января в 16:26
            Отличная новость,обязательно посмотрим матч!
            shlomo
            shlomo
            06 января в 16:25
            Для туринского коллектива этот поединок пожалуй что последняя возможность подобраться к лидеру , и сократить отставание в счёте ....ибо если после отчетного тура, Милан будет иметь уже +13 баллов преимущество над Ювентусом , это уже точно конец для Турина....цена ошибки велика, потому соперники наверняка будут действовать осторожнее....что нужно “Милану”?..... Пиоли устроит и ничья, ему не надо сломя голову отправлять своих парней вперед и добывать победы....один балл в матче с действующим чемпионом - вполне приемлемый результат....поэтому моя ставка 1Х и ОЗ
            Ozabot
            Ozabot
            06 января в 16:25
            Ну, правильно. Думаю, это больше всякие журналисты-скандалисты вонь раздували. Они любят сплетни разводить, чтобы их рекламу кто-то покупал. А так, с чего бы отменять матч из-за двух игроков? У «Милана» тоже двое с вирусом. А перенесли бы матч, то на поле еще вышел бы злой Златан, а он умеет делать погоду. Поэтому «Юве» здраво понял, что лучше сейчас идти в бой против молодняка, чем встречаться с его величеством во всей красе.
            Qatar Airways
            Qatar Airways
            06 января в 16:22
            Ну что ж, гораздо приятнее обыграть в игре, чем при техническом поражении. Думаю, подавляющее число любителей футбола сегодня будет болеть за Милан. Ему и пожелаем победы.
            David Young
            David Young
            06 января в 16:18
            Это хорошо. Желаю Милану и Ювентуса сыграть отличный яркий матч, чтобы не было скандалов, и была честная яростная борьба.
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