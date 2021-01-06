«Ювентус» отправился на игру с «Миланом», матч состоится

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил, что команда отправилась на матч 16-го тура Серии А против «Милана».
Ранее «Ювентус» ждал результатов последних анализов по коронавирусу. Местный орган здравоохранения (ASL) оценивал ситуацию (два футболиста клуба заразились коронавирусом), сейчас команда получила разрешение на вылет в Милан.
Практически так и получилось, хотя без судейских ляпов не обошлось.
Вы что, новый модератор? Я стабильно захожу в комментарии интересных мне пользователей и увидел, что некоторые их комментарии удалены вами.
Практически так и получилось, хотя без судейских ляпов не обошлось.
Вы что, новый модератор? Я стабильно захожу в комментарии интересных мне пользователей и увидел, что некоторые их комментарии удалены вами.