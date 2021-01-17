Озил попрощался с игроками «Арсенала». Он переходит в «Фенербахче»

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17 января 2021, 19:49

Полузащитник переходит в «Фенербахче».

По информации Sky Sports, хавбек уже попрощался с игроками и сотрудниками «Арсенала». В ближайшее время он отправится в Турцию и пройдет медосмотр перед трансфером в «Фенербахче».

Ранее 32-летний футболист и «Арсенал» досрочно расторгли контракт.