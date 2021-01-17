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Озил попрощался с игроками «Арсенала». Он переходит в «Фенербахче»

17 января 2021, 19:49

Полузащитник Месут Озил переходит в «Фенербахче».

По информации Sky Sports, хавбек уже попрощался с игроками и сотрудниками «Арсенала». В ближайшее время он отправится в Турцию и пройдет медосмотр перед трансфером в «Фенербахче».

Ранее 32-летний футболист и «Арсенал» досрочно расторгли контракт.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 23:23
Надо было дать ему под зад коленом
youtomee
youtomee
17 января в 21:11
Как жаль, что вы наконец-то уходите
Брулин
Брулин
17 января в 21:02
Озя освобожденный
Наконец-то эта сага подходит к концу, последние 2 сезона Озил был пешеходом, играл без особого желания и больше вредил команде, чем приносил пользу
Байкал-38
Байкал-38
17 января в 20:48
А с маскотом Гуннерзавром хоть попрощался?
Cat01
Cat01
17 января в 20:19
Доброго пути и удачи
ДСА
ДСА
17 января в 20:18
Он думает, что едет на курорт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 20:13
Закончил как многие!
Rheinfall
Rheinfall
17 января в 20:11
Легенда пушкарей:)
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 20:03
Наверняка прощание с этой "пиявкой" сопровождалось песнями и плясками. Очень радостное событие !!!Наконец то Арсеналу удалось проводить непокорного игрока в дальнюю дорогу. Нервишки Месут руководству пушкарей попортил изрядно и кассу клуба потерзал неслабо. Теперь все позади, пусть у турок теперь голова болит.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
17 января в 19:50
Ну наконец то это свершилось...
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