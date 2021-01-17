Озил попрощался с игроками «Арсенала». Он переходит в «Фенербахче»

Полузащитник Месут Озил переходит в «Фенербахче».
По информации Sky Sports, хавбек уже попрощался с игроками и сотрудниками «Арсенала». В ближайшее время он отправится в Турцию и пройдет медосмотр перед трансфером в «Фенербахче».
Ранее 32-летний футболист и «Арсенал» досрочно расторгли контракт.
Наконец-то эта сага подходит к концу, последние 2 сезона Озил был пешеходом, играл без особого желания и больше вредил команде, чем приносил пользу
Наконец-то эта сага подходит к концу, последние 2 сезона Озил был пешеходом, играл без особого желания и больше вредил команде, чем приносил пользу
Всем здоровья.
Всем здоровья.