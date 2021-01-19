У «Рубина» появилась женская команда

1611055583

сегодня, 14:26

«Рубин» объявил о создании женской команды для выступления в Суперлиге.

Новый сезон в женском чемпионате стартует в марте. Домашней ареной будет стадион на базе, где выступает мужская молодежная команда.

Главным тренером женской команды «Рубина» назначена Ольга Васильева.

#FCRK_WOMEN! ❤️💚



Впервые в сильнейшей женской лиге страны будет представлен «Рубин»!



Подписывайся на женский Instagram аккаунт и следи за новостями

👉 https://t.co/lBkBL7HFUu



🖥 https://t.co/YqVK2ljuck pic.twitter.com/zPdgEBEmta — «Рубин» Казань (@fcrk) January 19, 2021

Ранее «Ростов» также объявил о создании женской команды.