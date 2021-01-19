У «Рубина» появилась женская команда

«Рубин» объявил о создании женской команды для выступления в Суперлиге.
Новый сезон в женском чемпионате стартует в марте. Домашней ареной будет стадион на базе, где выступает мужская молодежная команда.
Главным тренером женской команды «Рубина» назначена Ольга Васильева.
#FCRK_WOMEN! ❤️💚— «Рубин» Казань (@fcrk) January 19, 2021
Впервые в сильнейшей женской лиге страны будет представлен «Рубин»!
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Ранее «Ростов» также объявил о создании женской команды.