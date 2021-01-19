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У «Рубина» появилась женская команда

сегодня, 14:26

«Рубин» объявил о создании женской команды для выступления в Суперлиге.

Новый сезон в женском чемпионате стартует в марте. Домашней ареной будет стадион на базе, где выступает мужская молодежная команда.

Главным тренером женской команды «Рубина» назначена Ольга Васильева.

Ранее «Ростов» также объявил о создании женской команды.

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Faustello
Faustello ответ MaxRnD (раскрыть)
сегодня в 14:48
Татарочки по молодости очень даже ничего!)))
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 14:33
Теперь можно в баню в гости ходить
shlomo
shlomo
сегодня в 14:29
ну может женщины покажут, как играть в футбол...:))))
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