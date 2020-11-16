Женская команда ЦСКА второй раз подряд стала чемпионом России

Женская команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России сезона-2020. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
За тур до окончания Суперлиги ЖФК ЦСКА второй раз подряд стал чемпионом России! За 13 прошедших матчей «красно-синие» одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения.
🏆МЫ – ЧЕМПИОНЫ!— ЖФК ЦСКА (@wfccska) November 16, 2020
🟥🟦ЖФК ЦСКА – ЧЕМПИОН РОССИИ-2020!
За тур до окончания Суперлиги ЖФК ЦСКА второй раз подряд стал чемпионом России! За 13 прошедших матчей красно-синие одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения. pic.twitter.com/FIn5uatx9v
Футбол, что женский, что мужской! Баскетбол! Хоккей! Гандбольный женский клуб! Легкая атлетика-члены сборной сплошь выходцы из ЦСКА, за редким исключением. Так почти в каждом виде спорта.
Девчонок из футбольной команды от всей души с чемпионством!
Футбол, что женский, что мужской! Баскетбол! Хоккей! Гандбольный женский клуб! Легкая атлетика-члены сборной сплошь выходцы из ЦСКА, за редким исключением. Так почти в каждом виде спорта.
Девчонок из футбольной команды от всей души с чемпионством!