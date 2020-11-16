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Женская команда ЦСКА второй раз подряд стала чемпионом России

сегодня, 19:20

Женская команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России сезона-2020. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

За тур до окончания Суперлиги ЖФК ЦСКА второй раз подряд стал чемпионом России! За 13 прошедших матчей «красно-синие» одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения.

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 22:00, ред.
Да так постарались что Игорь 5 штук из сетки вынял!)))
Snake Plissken
Snake Plissken ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 21:43
Ну федунские свистки постарались чтобы ЦСКА проиграл юбилярам )))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 21:35
ЦСКА никогда ни под кого не прогинается, в отличии от мясных, а вот с судейками фердун работать и заряжать умеет.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 21:19, ред.
Хорошо же вы дважды прогнулись под Спартак на юбилей!
Молодцы, уважаете Симоняна!)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:53, ред.
Какой бы вид спорта не представлял легендарный бренд ЦСКА он практически всегда доказывает, что он лучший!
Футбол, что женский, что мужской! Баскетбол! Хоккей! Гандбольный женский клуб! Легкая атлетика-члены сборной сплошь выходцы из ЦСКА, за редким исключением. Так почти в каждом виде спорта.

Девчонок из футбольной команды от всей души с чемпионством!
Мы не рабы
Мы не рабы
сегодня в 20:31
ЦВБП!!!
Snake Plissken
Snake Plissken ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 20:19
А у вас - подарок от РФС на юбилей Симоняна )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:14
Команде Ганчаренко - сигнал "Смирно!! Равнение на женщин!!"

Молодцы, так держать !!!
VV V
VV V
сегодня в 19:55
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 19:53
    Поздравления конницам!
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:42
    Поздравляем! Так держать!!!
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 19:41, ред.
    У вас "за последние 5 лет" лишь халявный суперкубок! "Мы" да "мы"! А кто "вы"?!
    Где ЦСКА-2? Девчонок из ЖФК 'Россиянка взяли и прячетесь за ними!)
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:37
    Молодцы!!!!!....может наши девченки что то на мировом уровне выиграют
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 19:35
    Наши поздравления женщинам!!! Продолжать в том же духе.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:34
      Я на стреме
      Я на стреме
      сегодня в 19:24, ред.
      молодцы девчонки! ....но позвольте, крайний с права разве не Эджуке?
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 19:21
      Наши лучшие
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
      сегодня в 19:21
      Круто! Мои поздравления!
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