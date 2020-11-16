Женская команда ЦСКА второй раз подряд стала чемпионом России

Женская команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России сезона-2020. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

За тур до окончания Суперлиги ЖФК ЦСКА второй раз подряд стал чемпионом России! За 13 прошедших матчей «красно-синие» одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения.