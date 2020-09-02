Зарема, Марина и Надежда. Яркие россиянки в большом футболе

1599030139

вчера, 10:02

Тайный босс «Спартака» и главная российская звезда АПЛ напоминают «Соккер.ру» об интересной теме.

В последнее время о двух наших героинях говорят постоянно, а одну начали забывать. Но поскольку все три – самые яркие россиянки в футболе прямо сейчас, причем все в очень разных ролях, то нельзя их игнорировать.

Зарема Салихова (подруга Леонида Федуна)

Назовем «подругой», поскольку официально о разводе с женой и новой свадьбе не сообщали. Или открытый брак, или нежелание говорить о личной жизни – имеют право. Но активный пиар подруги Федуна в футболе на пике, и вряд ли это специально. Салихова просто яркая, ее образ Ирен Адлер привлекает интерес, пусть Шерлока в этой истории нет. А сама дама делает все, чтобы не светиться – у нее нет раскрученной с подачи мужа страницы в социальных сетях, она не дает интервью всем подряд. Зато ей создают образ роковой женщины, которая влияет на «Спартак». Впрочем, вряд ли это просто образ.

Обнаженную Зарему увидели все желающие, но безвкусно одетые президенты и спортивные директора «Спартака» были бесполезными десятилетиями. А если в качестве советника Федуна его брата Андрея заменила Зарема – «красно-белым» это может помочь. Один из владельцев клуба, впрочем, как и второй – Алекперов, страдают от нерешительности и полного отсутствия стратегии. Если правда, что госпожа Салихова лоббировала отдельные сделки, вроде покупки Ларссона, или заменила Цорна на Газизова – хитрого менеджера, то какая разница, кто управляет? Великим клубом рулили переводчики, водители, вышибалы, а чемпионский состав уничтожил банщик.

Чем 34-летняя женщина хуже? Есть версия, что влияние Заремы – выдумка, но давайте объективно. Часто владельцы клубов приезжают на совет директоров с подругой? Правильный ответ – никогда. А Салихова совершенно случайно во время пандемии занялась благотворительным фондом клуба в день созыва совета директоров. И совершенно случайно ее земляк Газизов возглавил «Спартак». К Зареме подмазываются агенты, а эти жуки знают, кому льстить. Плюс знаем, кто такой Леонид Федун – возможно, как его тезка Брежнев, не самый плохой человек в реально плохой профессии (российский олигарх). Если «Спартак» ведет вперед Зарема, то это как минимум интересно. Да и речь не о 20-летней студентке, а о 34-летней даме.

Надежда Карпова (футболистка «Эспаньола»)

Кто тренирует женскую сборную России по футболу? Правильный ответ – Елена Фомина. Некоторые поклонники мужской версии игры ее знают, ведь после ряда тренеров, вроде Шалимова, она взялась за команду еще пять лет назад, а два с половиной года тренирует еще и «ЖФК Локомотив». Но если искать реальную звезду женского футбола в стране, то такова лишь одна. Надежда Алексеевна Карпова умеет оказываться в центре внимания, причем без усилий. Еще в 2016-м Лионель Месси включил ее в свой список десяти талантливых молодых игроков, и девушка там была лишь одна.

Затем нападающая «Чертаново» перешла в «Валенсию», и хотя испанский чемпионат для женщин не самый сильный в мире, да и не самый популярный, в России в 2017-м так соскучились по своим легионерам в известных футбольных странах, что ухватились за историю Надежды. Конечно, никто особо не смотрел матчи – да и их доступность под большим вопросом, но многие узнали, что есть такая футболистка, перешла в состав третьей команды женской испанской лиги. Вот только в «Валенсии» Карпова надолго не задержалась, перебралась в «Севилью», а теперь – в «Эспаньоле».

Учитывая, как ФИФА и УЕФА забросили женский футбол – жесть, как она есть, бывали случаи вне Европы, где девушек «кидали» на семилетний оклад. Оплата труда низкая, реальных путей развития вида спорта – особенно в условиях пандемии, когда нельзя организовать матчи на огромных стадионах, почти не осталось. Так что «Атлетико» и «Барселона» дерутся за победы в Примера Феменина (счет 3:1 за последние четыре года в пользу Мадрида), а в Европе сильнее всех «Лион» — на днях в пятый раз подряд выиграли женскую Лигу чемпионов. А где же Надя Карпова? Из состава 11-й команды дивизиона «Севильи» (в этой лиге 16 клубов) перешла в состав последней – «Эспаньола». Сейчас российская футболистка представляет аутсайдеров.

Марина Грановская (директор «Челси»)

А вот здесь «real deal». Не «тайная жена» — Федун так часто дает интервью, что мог бы одной строчкой избавить Зарему от подобного сомнительного титула, если давно женились или хотя бы обручены. Не футболистка Карпова, о которой почти все слышали и видели отдельные голы, но ее карьера пошла от «Чертаново» до второго женского дивизиона в Испании. Нет, здесь женщина, которую обожают фанаты «Челси» и ценят звезды АПЛ . И Марина это отношение заслужила реальной работой менеджера мирового уровня.

Грановская давно рулит в «Челси». Других директоров – Гая Лоуренса и Евгения Тененбаума, мало кто знает. Зато все в футболе знают, что Марина Владимировна создала крутую схему. Есть опытный скаут Скотт Маклахлан, а вместо Сарри теперь связка Чеха и Лэмпарда, что помогают с трансферами, давят на новичков легендарностью и обольщают вниманием. И успехи очевидны. Если не считать прокола с Кепой – а надо отметить, что Грановская выбрала Алиссона, но «Ливерпуль» сработал быстрее, то работа Марины заслуживает всяческих похвал. Тем более что Ариссабалага сам виноват, там есть и талант, и ляпы.

Но Вернер, Зиеш, Чилуэлл и Тиаго Силва вряд ли будут ошибками. Так что Грановская давно уже не просто «белая ворона». Конечно, мужчина, если не врет себе и окружающим, не может оценивать молодых женщин без привязки к их внешности. Все разговоры, что красоту не замечают, разбиваются об исследования, что в мире людей красивых отмечают и награждают благами чаще, чем не таких привлекательных. Шутка ли, китайский «TikTok» в этом году влип в скандал – блокировали видео пользователей с «дефектами внешности», а на первый план выводили богатых и привлекательных.

Так что нет смысла врать – поначалу Марина Грановская была для всех просто симпатичной девушкой аристократичного вида, что хорошо получается на фотографиях с презентациями новичков «Челси». Но теперь у нее деловая репутация – даже такие вредины, как Моуриньо, назовут Марину в числе лучших в профессии. В АПЛ есть первая леди, и речь о менеджере «Челси». Не только избавила клуб от головной боли – мужики допустили финансовый бардак, но и выстроила мощный базис для яркой трансферной кампании.

В футболе известных женщин очень мало, ведь этому есть тысяча понятных объяснений. Но это не значит, что их не должно быть. Все дело в профессионализме. Грановская перехватила у «Ливерпуля» Вернера – Клопп был в ярости, добавила в список Зиеха, Чилуэлла, Сарра и Тиаго Силву, причем последних двух как свободных агентов. Также активно ищут вратаря под присмотром Чеха – рекордсмена АПЛ по «сухарям». Ковачич, Жоржиньо и Пулишич уже важны – тоже не проколы. И самое важное, чем Грановская отличается от менеджеров МЮ , «Ньюкасла» или МС — не ревнивая к своему статусу. Марина не учит жизни футболистов или скаутов «Челси», вывела на первый план Чеха и Лэмпарда в переговорах.

Пожалуй, Марина Владимировна — самая влиятельная женщина в мировом футболе. Прямо сейчас на первое место временно вышла сеньора Антонелла Рокуццо, ведь от мнения жены Месси прямо зависит судьба его будущего контракта. Но аргентинка после заключения любой из сделок – с «Барселоной» или «Манчестер Сити», уйдет в тень, а Грановская уже семь лет официально правит в «Челси» (а советником Абрамовича работает в Лондоне 17 лет). И в 2020-м ее профессиональные успехи радуют не только Лэмпарда. Получается, Марина Владимировна – главная российская звезда мирового футбола здесь и сейчас.