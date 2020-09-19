Секрет хорошей футболистки и схема «7-8-9-10». Как с пользой посетить матч женской лиги

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вчера, 14:00

Блогер «Соккер.ру» делится впечатлениями от посещения матча женского чемпионата России.

12 сентября в матче очередного тура среди женских команд по футболу встречались лидер чемпионата ЦСКА и «Енисей» Красноярск, отобравший 6 августа в упорной борьбе одно очко у претендента на медали «Локомотива». Матч ожидался интересный, и мы с братом отправились на «Октябрь» в надежде получить хотя бы по 100 грамм положительных эмоций. «Ока» быстро завелась, и мы отправились в путь. Позавтракав в одной пробке и пообедав в другой, довольно быстро, по московским меркам, добрались до пункта назначения. Учебно-спортивно-оздоровительный комплекс «Октябрь», расположенный в лесопарковой зоне района Хорошево-Мневники, в СЗАО г. Москвы, оказался чудеснейшим местом. Потянуло на шашлыки, но мы твёрдо решили посмотреть матч на трезвую голову.

До начала матча было ещё много времени, и мы разговорились. «Как ты думаешь, чем кончится для спорта, а конкретно для футбола, ковидная пауза на трибунах?» — начал братан. А тем же, что в таких случаях бывает со всеми зрелищными мероприятиями. Психологически, любое хобби (увлечение) основано на привычке, которая всё время подкрепляется. Привычка — это вариант лёгкой психологической зависимости от вида деятельности, который доставляет человеку сильные эмоции, в зависимости от склада личности, т. е врождённой предрасположенности нашего характера. Одни любят собирать марки, другие читать книги, третьи — футбол. Если в течение месяца ничего не читать, тяга к чтению пропадает. Если год не играть, будешь к игре относиться безразлично. Если долго не смотреть вживую футбол, то появится новое увлечение. Свято место пусто не бывает. В приятной светской беседе время пролетело быстро.

Рассказывать о футбольном матче дело не благодарное, потому что оно точному словесному описанию не поддаётся так же, как любовь, оргазм или нирвана. Картинки только портят впечатление, так как не могут передать атмосферу, магнетически поглощающую Ваше внимание беспрерывно меняющимся движением игровой материи. У нас возникает непередаваемое словами состояние причудливого переплетения чувств, мыслей, эмоций и ощущений. Противоборство женских команд в любых игровых видах спорта отличается от мужских своей непредсказуемостью, потому что активность футболисток сильно зависит от настроения в данный момент и быстрой смены его полярности в следующий, и так весь матч сначала до конца.

Два слова о составах. В обеих командах по два легионера. В ЦСКА из Камеруна и Нигерии, в «Енисее» из Азербайджана. Не знаю, по каким качествам отбирали этих футболисток, ведь в этих странах горящих изб нет, да и лошадьми, которых бы можно было остановить на скаку, не очень разживёшься — не то что в Москве или Красноярске. Меня давно удивляло, почему пожарные службы не выставляют в женском чемпионате своих «некрасовских» женщин. Я даже позвонил в МЧС . Там мне ответили, что есть негласный приказ, женщин в пожарные команды не брать, так как государство не выделяет деньги на строительство ведомственных роддомов.

Коротко о матче. В первой половине игры красноярки чувствовали себя очень уверенно. Они выигрывали все верховые мячи, использовали грамотный прессинг с подстраховкой в центре поля и плотную оборону на подступах к своей штрафной площадке. Гол был забит в той ситуации, про которую я написал в предыдущей статье. Большое скопление игроков в штрафной «Енисея», хаос. Мяч заметался и, сделав несколько рикошетов, попал на ногу Ященко. Люба сильнейшим ударом вколачивает мяч в сетку.

Настораживало то, что вратарь «Енисея» не выбивает мяч в поле. Енисейкам приходилось долго выносить его из опасной зоны перед воротами, что очень замедляло развитие атаки и в случае ошибки в распасовке могло доставить краснояркам массу неприятностей. Только я записал это в блокнот, как тут же неудачный пас вратаря после розыгрыша свободного перехватывает Анастасия Поздеева и забивает второй гол. Всё. Больше писать не о чем. С одной чистой нападающей Шафарзаде отыграться уже невозможно. До будущих встреч, красноярки! Не вешайте нос, меняйте вратаря или установку тренера. В остальном всё у Вас великолепно! С такой игрой вполне можно претендовать на медали.

После матча никто не хотел давать интервью. Однако я всё-таки уговорил одну девушку с большим модным махровым платком на шее.

«Девушка», — дипломатично начал я. — «Можно угостить Вас мороженным?»

- Спасибо, но у меня ангина.

- Тогда ответьте нам на пару горячих вопросов, горло прогреется, и Вы быстро поправитесь.

- Согласна.

- Где вы читаете о футболе?

- Только на soccer.ru. Это единственная фирма, которая не вяжет веников.

- Спасибо за комплимент.

- По какой схеме играла Ваша команда?

- В первом тайме по схеме 7-8-9-10, остальные сзади, а во втором — по системе 10-9-8-7 сзади, остальные впереди.

- Оригинально.

- А по какой системе играла мужская сборная России с венграми?

- Десять впереди, один сзади и один сбоку.

- Извините красавица, но в футбольной команде только одиннадцать игроков.

- В нашей двенадцать.

- С женщинами не спорят, но не могли бы Вы уточнить суть Вашего утверждения в деталях.

- Десять в нападении; один — Шунин в защите и один играющий (на нервах) тренер Станислав Черчесов. Он весь матч бегает вдоль боковой линии и размахивает руками.

- Тонкое наблюдение.

- Вы так хорошо разбираетесь в стратегии и тактике футбола. Согласитесь ли Вы стать главным тренером нашей мужской сборной, если Вам предложат.

- Нет. Там играют одни старики.

- Но сейчас на стариков мода. Молодые барышни очень удачно крутят голову самым богатым из них.

- Это на любителя.

- И последний вопрос.

- Что самое главное должна иметь девушка, чтобы стать хорошей футболисткой?

- Маленький бюст.

- Почему?

- Не заносит на поворотах.

- Как просто и как гениально! До встречи.

- Пока.

Мы распрощались. Я сделал несколько записей в блокнот и посмотрел вслед удаляющейся стройной, спортивной фигурке красивой девушки из далёкого города Красноярска. На меня накатила волна сентиментальности, и в ушах зазвучал припев из песни Максима Леонидова «Девочка-видение».

«Она пpошла, как каpавелла по зеленым волнам,

Пpохладным ливнем после жаpкого дня.

Я оглянулся посмотpеть, не оглянулась ли она,

Чтоб посмотpеть, не оглянулся ли я».