Понсе: «Надеюсь, что Педро Роша останется в „Спартаке“»

Форвард «Спартака» прокомментировал возвращение в состав московского клуба из аренды.

Очень здорово, что Педро приехал. Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним. И продолжаем общаться: узнаем сейчас друг друга на поле. Надеюсь, что он останется в «Спартаке», будем вместе играть.

В отпуске проделали большой объём работы благодаря нашим тренерам. К началу сборов приехали в нормальной физической форме. Надеюсь, это поможет нам успешно выступить в чемпионате страны.