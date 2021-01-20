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Понсе: «Надеюсь, что Педро Роша останется в „Спартаке“»

сегодня, 17:33

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал возвращение Педро Роши в состав московского клуба из аренды.

Очень здорово, что Педро приехал. Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним. И продолжаем общаться: узнаем сейчас друг друга на поле. Надеюсь, что он останется в «Спартаке», будем вместе играть.

В отпуске проделали большой объём работы благодаря нашим тренерам. К началу сборов приехали в нормальной физической форме. Надеюсь, это поможет нам успешно выступить в чемпионате страны.

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 18:24
Какой Спартак без Педров!
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 18:15
Это ценный игрок, дает развитие спартаку.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:09
Педроша уже почти легенда спартака!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:04
Сейчас в заявке 8 легов. Если + Педра, да + Хендрикс, то = 10. На выход кто? Если Тиль и Урунов, тогда все сходится.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:35
Ну это смотря как на все это посмотрят "сверху"....:)))
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