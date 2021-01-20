В «Спартаке» прокомментировали штраф Юрану за слова о возрасте Урунова

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал новость о штрафе в размере 250 тысяч рублей, который получил главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
Мы за взаимное уважение и соблюдение этических норм.
В конце прошлого года российский специалист заявил, что Урунов старше заявленного в официальных источниках возраста, а паспорт хавбека «переписан».
Да, он эмоциональный, экспрессивный - но такой уж он по натуре, темпераментный.
Только вот Доменико никому ничего плохого не делает. А условный Юран сидит в студии и делает на всю страну такие заявления. А когда у него спрашивают пруфы, он разводит руками.
Ну и кому 16 лет?))
Да, он эмоциональный, экспрессивный - но такой уж он по натуре, темпераментный.
Только вот Доменико никому ничего плохого не делает. А условный Юран сидит в студии и делает на всю страну такие заявления. А когда у него спрашивают пруфы, он разводит руками.
Ну и кому 16 лет?))