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В «Спартаке» прокомментировали штраф Юрану за слова о возрасте Урунова

сегодня, 16:54

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал новость о штрафе в размере 250 тысяч рублей, который получил главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Мы за взаимное уважение и соблюдение этических норм.

В конце прошлого года российский специалист заявил, что Урунов старше заявленного в официальных источниках возраста, а паспорт хавбека «переписан».

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альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:23
Не условный Юран. а самый настоящий!..есть заявление-будь добр разобрать его!
альсато
альсато
сегодня в 17:19
говорю для тех,кто не знаком с миграционной службой России!..паспорт переписывается иностранным гражданином ( на родине-за пиастры), если у него по старому (паспорту) есть проблемы в стране (трудоустройства)!..Еще нужны пояснения?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:15
А что такого в поведении Тедеско?
Да, он эмоциональный, экспрессивный - но такой уж он по натуре, темпераментный.
Только вот Доменико никому ничего плохого не делает. А условный Юран сидит в студии и делает на всю страну такие заявления. А когда у него спрашивают пруфы, он разводит руками.
Ну и кому 16 лет?))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:07
А интересно, если я напишу, что с учетом внешнего вида и манеры поведения Тедеске не более 16 лет, меня тоже оштрафуют.?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 17:05
Мы за взаимное уважение и соблюдение этических норм...пока это не касается Тедеско.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:55
Юран не обеднеет
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