В «Спартаке» прокомментировали штраф Юрану за слова о возрасте Урунова

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сегодня, 16:54

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал новость о штрафе в размере 250 тысяч рублей, который получил главный тренер « СКА -Хабаровск» за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» .

Мы за взаимное уважение и соблюдение этических норм.

В конце прошлого года российский специалист заявил, что Урунов старше заявленного в официальных источниках возраста, а паспорт хавбека «переписан».