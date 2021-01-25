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Ушёл из жизни комментатор и журналист Эрнест Серебренников

25 января 2021, 22:33

Известный спортивный комментатор и журналист Эрнест Серебренников скончался 25 января на 85-м году жизни. «Зенит» выразил свои соболезнования:

Эрнест Наумович Серебренников родился 19 мая 1936 года в Ленинграде. Журналист, комментатор, автор и первый режиссер спортивных трансляций на ленинградском телевидении. Его репортажи, интервью всегда отличали глубина суждений, тонкий психологический подход к собеседнику. Эрнест Серебренников был учителем для многих поколений петербургских журналистов. Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Эрнеста Наумовича.

В декабре ушёл из жизни знаменитый советский футболист Виктор Понедельник.

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