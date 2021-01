В авиакатастрофе погибли 4 игрока и президент бразильского клуба «Палмас»

Самолет с игроками «Палмаса», клуба 4-го бразильского дивизиона, разбился при взлете.

Самолет упал на землю сразу после взлета. В результате крушения погибли 4 футболиста команды, президент клуба и пилот.

Mais uma tragédia no futebol



Acidente com avião mata jogadores e presidente do Palmas



Time se preparava para enfrentar o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verde



