Бывший игрок «Бастии» ушёл из жизни в возрасте 30 лет

Бывший нападающий «Бастии» ушел из жизни в возрасте 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Бастии».

По информации французской прессы, Мабулу скончался из-за остановки сердца во время игры в футбол с друзьями.

«Только что с грустью узнали о трагической гибели нашего бывшего игрока Кристофера Мабулу. Наш клуб выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и близким. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении «Бастии».

