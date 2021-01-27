«Анжи» получит солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину»

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27 января 2021, 13:58

Представитель «Анжи» сообщил, что команде из Махачкалы полагаются денежные выплаты за трансфер нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провел у нас всего месяц. Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей.

Кокорин являлся игроком «Анжи» с июля по август 2013 года. За этот клуб он не провел ни одного матча.