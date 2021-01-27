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«Анжи» получит солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину»

27 января 2021, 13:58

Представитель «Анжи» сообщил, что команде из Махачкалы полагаются денежные выплаты за трансфер нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провел у нас всего месяц. Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей.

Кокорин являлся игроком «Анжи» с июля по август 2013 года. За этот клуб он не провел ни одного матча.

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Все комментарии
sniper_klon
sniper_klon ответ LOpp (раскрыть)
27 января в 17:28
прежде всего пускай заплатят Локомотиву.
Байкал-38
Байкал-38
27 января в 14:56
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    27 января в 14:54
    Неплохой навар с непрофильного актива.
    R0100V
    R0100V
    27 января в 14:48
    Украдут же всё
    shlomo
    shlomo ответ LOpp (раскрыть)
    27 января в 14:41
    Нуууу...к такому трансферу сейчас готовы "присосаться" даже те, кто о Кокорине совсем недавно только и узнал....:))))...каждому по 150 и вопрос закрыт....а у Федуна после всех этих откатов тоже 150 останется...:))))
    За адекватность
    За адекватность
    27 января в 14:37
    Ну скромненько обмыть его переход, замахнуть за его здоровье и пожелать удачи хватит.
    старина
    старина
    27 января в 14:33
    а корейцу.которогу он треснул табуретом,обломится что нибудь?)
    LOpp
    LOpp
    27 января в 14:30
    а Динамо что-нибудь получит?
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    27 января в 14:13
    Главное быть вовремя в нужном месте.
    КЭТиК
    КЭТиК
    27 января в 14:11
    Любай копейка лишней не будет.
    Loko57
    Loko57
    27 января в 14:09
    Мелочь, а приятно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    27 января в 14:08
    Как хорошо).
    cska vperiod
    cska vperiod
    27 января в 14:06
    Кокоша в кафе за раз тратится на порядок больше.
    shlomo
    shlomo
    27 января в 14:00
    Во мля.....похоже у Анжи дела совсем плохи....ну кому то не плохая премия будет...
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