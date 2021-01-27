«Анжи» получит солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину»

Представитель «Анжи» сообщил, что команде из Махачкалы полагаются денежные выплаты за трансфер нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провел у нас всего месяц. Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей.
Кокорин являлся игроком «Анжи» с июля по август 2013 года. За этот клуб он не провел ни одного матча.
По такому поводу обязательно барана зарежут!
По такому поводу обязательно барана зарежут!