ЦСКА показал совместное фото Акинфеева и Березуцкого

Пресс-служба ЦСКА опубликовала совместное фото капитана команды Игоря Акинфеева и заместителя генерального директора по спортивным вопросам Алексея Березуцкого.
Московский клуб, вероятнее всего, намекает, что Березуцкий останется в клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.
«Годы идут, лица не меняются», — подписала фотографию пресс-служба ЦСКА.
Годы идут, лица не меняются 😁 #Кампоамор2021🇪🇸 pic.twitter.com/v4nKcJZewr— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 21, 2021
Что Алексей остаётся работать в ЦСКА.
Что Алексей остаётся работать в ЦСКА.