ГлавнаяНовости

ЦСКА показал совместное фото Акинфеева и Березуцкого

сегодня, 13:14

Пресс-служба ЦСКА опубликовала совместное фото капитана команды Игоря Акинфеева и заместителя генерального директора по спортивным вопросам Алексея Березуцкого.

Московский клуб, вероятнее всего, намекает, что Березуцкий останется в клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.

«Годы идут, лица не меняются», — подписала фотографию пресс-служба ЦСКА.

Все новости
Сергей Семак сделал прививку от коронавируса
Вчера, 12:18 Комментарии16
«Химки» взяли на просмотр 5 футболистов
Вчера, 09:19 Комментарии4
Себаи прошел медобследование в Турции для «Химок»
Вчера, 09:11 ФотоКомментарии2
«Спартак» показал первые дни Хендрикса в клубе
18 января ВидеоКомментарии5
«Встреча дня в Дубае». «Зенит» опубликовал фото Ловрена с ван Дейком
17 января ФотоКомментарии2
Бабаев вместе с ЦСКА отправится на сборы в Испанию
17 января Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 14:31
Бревно и дырка.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:20, ред.
Ещё в 9:44 утра было известно
Что Алексей остаётся работать в ЦСКА.
Baggio R.
Baggio R. ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
сегодня в 13:51
Я имел ввиду конкретно эту фотографию, а не чьи-то интеллектуальные способности
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
сегодня в 13:44
Великие люди футбола России. Сейчас такие не вырастают.
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 13:44
Даже Бийол и Сигурдссон умнее месси и салаха, а уж Акинфеев перед ними как Достоевский.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:36
Для заголовка "Годы идут, лица не меняются" могли бы найти фото с более умными физиономиями)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:24
Ну так не в ресторане же - это ж сборы , тем более первый сбор и язык должен быть на плече.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:21
Не нафоткались ещё за четверть века совместной работы...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:17
😂Игорю с Лёхой еще семок не хватает. Сидят,скучают.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:16
Они объединились против Ганчаренко.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:16
Как то они не весело сидят...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100