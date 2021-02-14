Алексей Еременко: «Кокорин — самый талантливый игрок России после Аршавина»

Спортивный директор юрмальского «Спартака» поделился мнением об и , которые выступают в Серии А.

Миранчук является игроком «Аталанты», а Кокорин недавно перешел в «Фиорентину».

Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине». То же самое с Миранчуком — чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.