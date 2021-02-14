ГлавнаяНовости

Алексей Еременко: «Кокорин — самый талантливый игрок России после Аршавина»

14 февраля 2021, 10:06

Спортивный директор юрмальского «Спартака» Алексей Еременко поделился мнением об Алексее Миранчуке и Александре Кокорине, которые выступают в Серии А.

Миранчук является игроком «Аталанты», а Кокорин недавно перешел в «Фиорентину».

Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине». То же самое с Миранчуком — чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.

Все новости
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии9
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии14
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
15 февраля в 22:57
Кокорин - многократный чемпион мира по тренировкам,)
Храневец
Храневец
14 февраля в 15:16
Аршавину предлагали в Арсенале болелы туалеты мыть за такие деньги ., что предложат макаронники кокоше даже страшно подумать .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 февраля в 14:36, ред.
Если Коко и второй, то только после Мамаева. А по стульям однозначно первый. Шава по чипсам первый. У каждого своя фишка!
112910415
112910415
14 февраля в 14:12
Еременко прав !
если бы голова была на месте ...
SHMEL
SHMEL
14 февраля в 14:08
Утверждение очень спорное.
berda2003
berda2003
14 февраля в 13:43
Кокорин — самый талантливый игрок России среди пьющих дебоширов...
Брулин
Брулин
14 февраля в 13:31
Самый талантливый... Нерастраченный потенциал... Это действительно о Кокорине?! Необъяснимый для меня глобальный пиар...
galem72
galem72
14 февраля в 12:31
Такое впечатление, что за любой положительный отзыв про какоху, причём неважно, откуда были вылиты в эфир слова: из заграницы или России, кто-то платит бабки. Блин, этот тип из года в год показывает уныние на позиции страйкера. О каком таланте может идти речь? До сих пор не понимаю, зачем Фиалки записали его себе в состав?
Ironigor
Ironigor
14 февраля в 12:29
Вот это ключевое слово ЕСЛИ !!!!!
Smoke Buddah
Smoke Buddah
14 февраля в 12:13
Этот суперталант больше 10 голов в РПЛ забить не смог! Он даже до Кириченко не дотягивает, не то что до Аршавина)
jobss
jobss ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
14 февраля в 11:49
/
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 февраля в 11:48
Кокорин : ...я талантливый ,я талантливый ,я талантливый .......... )))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
14 февраля в 11:38
Про талант Кокорина мы слышим уже на протяжении десяти лет. Вот только этот талант никак не раскроется. А может Саша из-за своей природной скромности просто скрывает его, может он просто стесняется демонстрировать его на публике??? Парню на днях тридцатник стукнет, а он в все в перспективных ходит. Пора всем успокоится просто посмотреть , как проявит себя футболист Саша Кокорин в Италии.
Всем здоровья.
d_fincher
d_fincher
14 февраля в 11:38
Мы 10 лет это слышим от всех "экспертов". Кокорин ни в одном сезоне не забил больше 10 мячей. Вот такой форвард. Будем честны: Кокорин - это воплощение лимита; когда ты ровным счетом ничего не делаешь, но всегда выходишь в старте.
Kosmos58
Kosmos58
14 февраля в 11:29
Если бы да кабы во рту выросли гробы ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 февраля в 11:20, ред.
Так и есть....
Одно жаль...что не в 19 лет поехал по европам гастролировать..а в 29...
Удачи парню в Италии !!!!!
vyishenka
vyishenka
14 февраля в 11:13
В Спартаке так и сверкал талантом.
Чойбалсан
Чойбалсан
14 февраля в 10:47
Где-то взоржал один Головин)
Союзник противников
Союзник противников
14 февраля в 10:23
МЕра таланта никем ещё не определена и подтверждается только эмпирическим путём.
oFANATo
oFANATo
14 февраля в 10:23
Какой Кокорин? Головин талантливее...
drug01
drug01
14 февраля в 10:07
Боже какие слова
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100