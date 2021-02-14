Алексей Еременко: «Кокорин — самый талантливый игрок России после Аршавина»

Спортивный директор юрмальского «Спартака» Алексей Еременко поделился мнением об Алексее Миранчуке и Александре Кокорине, которые выступают в Серии А.
Миранчук является игроком «Аталанты», а Кокорин недавно перешел в «Фиорентину».
Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине». То же самое с Миранчуком — чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.
если бы голова была на месте ...
если бы голова была на месте ...
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Одно жаль...что не в 19 лет поехал по европам гастролировать..а в 29...
Удачи парню в Италии !!!!!
Одно жаль...что не в 19 лет поехал по европам гастролировать..а в 29...
Удачи парню в Италии !!!!!