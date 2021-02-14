«Реал» следит за защитником «Манчестер Сити»

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14 февраля 2021, 18:21

«Реал» планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Star, мадридский клуб наблюдает за из «Манчестер Сити». Испанец выпал из стартового состава «горожан», поэтому его будущее будет зависеть от количества игрового времени в оставшейся части сезона.

«Реал» готов заплатить за трансфер Ляпорта около 57 млн фунтов стерлингов, которые «Манчестер Сити» отдал за игрока в 2018 году. Контракт защитника с «горожанами» истекает в 2025 году.

Напомним, что ранее «сливочные» интересовались Мерихом Демиралем из «Ювентуса».