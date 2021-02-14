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«Реал» следит за защитником «Манчестер Сити»

14 февраля 2021, 18:21

«Реал» планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Star, мадридский клуб наблюдает за Эмериком Ляпортом из «Манчестер Сити». Испанец выпал из стартового состава «горожан», поэтому его будущее будет зависеть от количества игрового времени в оставшейся части сезона.

«Реал» готов заплатить за трансфер Ляпорта около 57 млн фунтов стерлингов, которые «Манчестер Сити» отдал за игрока в 2018 году. Контракт защитника с «горожанами» истекает в 2025 году.

Напомним, что ранее «сливочные» интересовались Мерихом Демиралем из «Ювентуса».

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
14 февраля в 21:47
И о напе тоже стоит подумать..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 19:49
Ляпорт крутой защитник,своих денег стоит!
shlomo
shlomo
14 февраля в 18:51
Ну опять какие то крайности....слежка за игроком, который выпал из стартового состава...и что они увидят??????
Cat01
Cat01
14 февраля в 18:28
Надо не упустить
dimagas2
dimagas2
14 февраля в 18:26
Пусть ментам звонит ,раз следит)))
ЮЗИК
ЮЗИК
14 февраля в 18:22
Следить это ещё не купить
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