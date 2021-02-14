«Манчестер Сити» готов платить Алабе 15 млн евро в год

«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, утверждает AS.
«Горожане» предложили футболисту контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Ранее фаворитом в борьбе за игрока считался «Реал», мадридцы якобы готовы платить австрийцу 11 млн евро в год.
Договор Алабы с «Баварией» истекает грядущим летом.
Если есть финансовые возможности, у команды, которая является безусловным фаворитом на то, чтобы выиграть чемпионат АПЛ, и бороться за победу в ЛЧ, то надо покупать...
Отличный защитник в команде, дорогого стоит... Не надо недооценивать вклад, значимость отличного защитника в общую победу команды. Тем более, возраст 28 лет, это и опыт, и перспектива ещё поиграть на достаточно хорошем уровне.
Если есть финансовые возможности, у команды, которая является безусловным фаворитом на то, чтобы выиграть чемпионат АПЛ, и бороться за победу в ЛЧ, то надо покупать...
Отличный защитник в команде, дорогого стоит... Не надо недооценивать вклад, значимость отличного защитника в общую победу команды. Тем более, возраст 28 лет, это и опыт, и перспектива ещё поиграть на достаточно хорошем уровне.