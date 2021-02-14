«Манчестер Сити» готов платить Алабе 15 млн евро в год

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14 февраля 2021, 13:42

«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Баварии» , утверждает AS.

«Горожане» предложили футболисту контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Ранее фаворитом в борьбе за игрока считался «Реал», мадридцы якобы готовы платить австрийцу 11 млн евро в год.

Договор Алабы с «Баварией» истекает грядущим летом.