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«Манчестер Сити» готов платить Алабе 15 млн евро в год

14 февраля 2021, 13:42

«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, утверждает AS.

«Горожане» предложили футболисту контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Ранее фаворитом в борьбе за игрока считался «Реал», мадридцы якобы готовы платить австрийцу 11 млн евро в год.

Договор Алабы с «Баварией» истекает грядущим летом.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ zooveterinar (раскрыть)
14 февраля в 19:54
С Баварией конечно трофеев поболе наберет.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
14 февраля в 18:49
Не определился ещё этот нигер в какой клуб он уходит, или пофигу где больше заплатят.
112910415
112910415
14 февраля в 18:43
такие времена, такая реальность
h8you
h8you
14 февраля в 18:18
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 февраля в 17:37, ред.
    Если захочет кубки завоевывать, то с баварией , если бабло то ман.сити!!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    14 февраля в 17:35, ред.
    Гнать метлой, уже в спартаке был тренеришка!!! Так и здесь
    Pervomaez
    Pervomaez
    14 февраля в 15:53
    В этом весь мансити и как конкурировать с ним простым клубам
    sv_1969
    sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
    14 февраля в 14:50
    В принципе там в роли лидера Диаш стал. Значит должен заиграть.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    14 февраля в 14:37
    деньги не проблема! понимаю
    Q-J-G
    Q-J-G
    14 февраля в 14:37
    Защитник хороший, много ли, мало ли, зарплата в 15 млн евро в год...

    Если есть финансовые возможности, у команды, которая является безусловным фаворитом на то, чтобы выиграть чемпионат АПЛ, и бороться за победу в ЛЧ, то надо покупать...
    Отличный защитник в команде, дорогого стоит... Не надо недооценивать вклад, значимость отличного защитника в общую победу команды. Тем более, возраст 28 лет, это и опыт, и перспектива ещё поиграть на достаточно хорошем уровне.
    ДАША Д
    ДАША Д
    14 февраля в 14:36
    Так денег на Месси не хватит.
    youtomee
    youtomee
    14 февраля в 14:34
      Caniggia
      Caniggia
      14 февраля в 14:24
      Сумма для защитника гигантская! У него будет выбор между двумя-тремя грандами и не исключено, что сумма зарплаты подскочит, хотя и 15 миллионов - это уже перебор. Время покажет, где в итоге окажется этот немного переоценённый австриец.
      particular
      particular
      14 февраля в 14:15, ред.
      Много шума вокруг австрияка, а ещё больше ожиданий от его божественной и виртуозной игры, судя по предполагаемой сумме... Настолько ли соответствует заявленная цена его себестоимости 🤔
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      14 февраля в 14:14
      Кто больше предложит , туда она и перейдет !
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      14 февраля в 14:10
      Солидно. Устоять будет трудно против такого предложения.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      14 февраля в 14:07, ред.
      Куда ещё одного защитника? Этот Пеп достал уже! Пусть выпускает Лапорта. Потом ещё и умудряется проигрывать с таким мощным составом! Переоцененный тренеришка!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      14 февраля в 13:56
      У Баварии просит 22 , МС предлагает 15. Интересно , какое решение в итоге примет Давид??? В любом случае зарплата немаленькая. Выбор остается за игроком. Обе команды на ходу и Алабе предстоит сделать трудный выбор.
      Ждем окончательного решения.
      Всем здоровья.
      Субъективное мнение
      Субъективное мнение
      14 февраля в 13:53
      У "горожан" защитников на три состава, интересно согласится ли Алаба быть одним из выходящих на замену?!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      14 февраля в 13:50
      Свободному агенту можно платить больше
      sv_1969
      sv_1969 ответ MaxRnD (раскрыть)
      14 февраля в 13:46
      Окажется котом в мешке
      MaxRnD
      MaxRnD
      14 февраля в 13:43
      Это только на хлеб и воду
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