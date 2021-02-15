«Ростов» подписал контракт с Соу на 4.5 года

1613375468

15 февраля 2021, 10:51

Как сообщает источник, «Ростов» подписал с нападающим софийского ЦСКА контракт сроком на 4,5 года.

Футболист и его агент уже прибыли в Ростов для подписания контракта с российским клубом.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 2 млн евро.