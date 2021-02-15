«Ростов» подписал контракт с Соу на 4.5 года

Как сообщает источник, «Ростов» подписал с нападающим софийского ЦСКА Али Соу контракт сроком на 4,5 года.
Футболист и его агент уже прибыли в Ростов для подписания контракта с российским клубом.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 2 млн евро.
Трудно хорошего и недорого игрока, но это возможно. Пример тому покупка Ростовом Норманна и Шомуродова. Шомуродова продали в 10 раз больше потраченной суммы
Трудно хорошего и недорого игрока, но это возможно. Пример тому покупка Ростовом Норманна и Шомуродова. Шомуродова продали в 10 раз больше потраченной суммы