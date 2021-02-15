ГлавнаяНовости

«Ростов» подписал контракт с Соу на 4.5 года

15 февраля 2021, 10:51

Как сообщает источник, «Ростов» подписал с нападающим софийского ЦСКА Али Соу контракт сроком на 4,5 года.

Футболист и его агент уже прибыли в Ростов для подписания контракта с российским клубом.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 2 млн евро.

Все новости
СлухиНиколич не хочет отпускать Жемалетдинова
Сегодня, 15:45 Комментарии5
Корнеев рассказал, что Дибала мог перейти в «Зенит»
Сегодня, 13:41 Комментарии6
Агент: «Рами любит Россию. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение»
Сегодня, 02:17 Комментарии10
Слухи«Сан-Паулу» хотел арендовать Дриусси у «Зенита». Игрок хочет дождаться лета
04 марта Комментарии9
Ойонго возвращается в «Монпелье». Он сыграл 12 минут за «Краснодар»
04 марта Комментарии28
СлухиКаборе интересуются турецкие клубы
03 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
15 февраля в 23:00
Валерий Георгиевич кого попало к себе брать не будет.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ stanichnik (раскрыть)
15 февраля в 22:54
Доброго здоровья Иван!я конечно пошутил,посмотрим на этого африканца.Читал что он очень понравился Карпину.
RiotZero
RiotZero ответ За адекватность (раскрыть)
15 февраля в 18:36
Походу молодого Тошевски в аренду сольют.
stanichnik
stanichnik ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
15 февраля в 16:51
Доброго Здоровья, Сергей!
В Питер может и нет, а вот в Сочи или в Спартак очень даже может быть.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
15 февраля в 15:14
Если что в ЦСКА в тридорога,или в Зенит раз в десять дороже
За адекватность
За адекватность
15 февраля в 13:43
"Как сообщает источник". Ну то такое. Если не ошибаюсь, то у "Ростов" уже имеется 8 легионеров. Кого-то конечно можно в аренду сплавить. А так, в Болгарии забивал, в РФПЛ, как всегда время покажет. Пока официальной инфы нет, то и оценивать особо смысла нет, на мой сугубо субъективный взгляд.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 февраля в 12:25
Потом всегда можно будет в Зенит продать
sv_1969
sv_1969
15 февраля в 11:35
Удачи ему в Ростове
Трезвый повар
Трезвый повар
15 февраля в 11:28
У Ростова такой бюджет что можно позволить купить игрока только в такой ценовой категории
Трудно хорошего и недорого игрока, но это возможно. Пример тому покупка Ростовом Норманна и Шомуродова. Шомуродова продали в 10 раз больше потраченной суммы
КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 11:12
Настолько в него верят, что сразу подписали на такой срок.
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 11:07
    beefs
    beefs
    15 февраля в 11:02
    Карпин знает что делает...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 февраля в 10:52
    Посмотрим как себя покажет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100