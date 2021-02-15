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Пономарёв — о переходе Рондона в ЦСКА: «Как говорится, пан или пропал»

15 февраля 2021, 00:25

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе нападающего «Далянь Ифан» Хосе Саломона Рондона в московский клуб.

Насколько известно, ЦСКА собирается заключить с Рондоном контракт до конца сезона — очень грамотное решение приняли «армейцы». Надо посмотреть, что он сейчас из себя представляет. Потому что всё-таки это уже игрок в возрасте — 31 год. В эти годы у футболиста или лебединая песня, или он уже покатился вниз. Как говорится, пан или пропал. Он сам об этом знает. Получится у него в ЦСКА— здорово. Я только за. Не получится — куда деваться?

По выступлениям за «Рубин» и «Зенит» Рондон, конечно, оставил хорошее впечатление. У него и движение, и мысли на поле были хорошие. Но когда это было? Он тогда был молодой и ретивый. Тогда нужно было зарекомендовать себя, а сейчас он уже наработался, и наверняка у него уже всё есть. Здесь вопрос в том, как он себя чувствует и как видит свою дальнейшую карьеру. Что ему нужно? Время убить, и деньги получить? Или же играть? Может быть, травму получит и будет деньги получать. Всё это сложные вопросы в отношении современных футболистов. Как сейчас будет играть Рондон, сказать трудно.

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ДСА
ДСА
15 февраля в 09:05
Думается в Китае он подрастерял свои навыки.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 февраля в 07:52
Почитал интервью еще одного ветерана, Костылева, тот вообще не понимает, зачем его притащили в клуб.
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 07:44
В 31 год хоронить футболиста рано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 февраля в 07:43
А москвичи все считают траты Газпрома. Зенит еще никого не взял, а Почта выдоена в ноль...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 февраля в 07:04
Да чего прицепились к его возрасту ! Вон Адольфу не 31 ,а что толку ? У нас Луиз Адриано тоже не мальчиком пришёл ,а играл здорово ! Время покажет ! Во всяком случае ,Китай - это уже путь в футбольную могилу , а ЦСКА - новый вызов ,новые впечатления ,может и получиться .
112910415
112910415
15 февраля в 06:30
надо иногда и рисковать !
Mangur
Mangur
15 февраля в 05:32
Скорее пропал чем пан.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 февраля в 01:32
Хотят в ЛЧ
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 01:32, ред.
Время покажет.
Тем более грамотный ход с арендой до конца сезона.
Палыч82
Палыч82
15 февраля в 00:42
При нынешнем дефиците мастеровитых нападающих, причем во всем мире, а не только в стране, Рондон - очень серьезный актив. Не скрою нравилось, как играл в нашем чемпионате, буду рад возвращению в чемпионат
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 00:39
Аренда , а не покупка - это правильное решение. А там все зависит уже от Саломона. Если заиграет , то флаг ему в руки, можно будет парня и выкупить. А нет , то и суда нет, пусть гуляет парень. Ждем его дебюта, головой то он вроде играть не разучился, может и поможет.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ОПС (раскрыть)
15 февраля в 00:37
Тем более речь то всего о трех месяцах. А там или обратно в Китай, или..... , что маловероятно.
ОПС
ОПС
15 февраля в 00:29
Всегда чем то нужно рисковать.
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