«Динамо» интересуется защитником «Байера»

Защитник «Байера» Александар Драгович попал в сферу интересов «Динамо».
Как сообщается, московский клуб попробует подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с «фармацевтами» истекает в конце сезона.
Ещё одним заинтересованным в услугах Драговича клубом является «Црвена Звезда», которая хочет заполучить защитника бесплатно на правах свободного агента этим летом.
Драгович выступает за «Байер» с 2016 года. Он перешёл в немецкую команду из киевского «Динамо».
У банкиров денег, как у дурака махорки, а вот проблема в защите у Динамо обозначилась давно. И слава Богу, что наконец-то собрались её решить.
У банкиров денег, как у дурака махорки, а вот проблема в защите у Динамо обозначилась давно. И слава Богу, что наконец-то собрались её решить.