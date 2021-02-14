«Динамо» интересуется защитником «Байера»

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14 февраля 2021, 20:15

Защитник «Байера» попал в сферу интересов «Динамо».

Как сообщается, московский клуб попробует подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с «фармацевтами» истекает в конце сезона.

Ещё одним заинтересованным в услугах Драговича клубом является «Црвена Звезда», которая хочет заполучить защитника бесплатно на правах свободного агента этим летом.

Драгович выступает за «Байер» с 2016 года. Он перешёл в немецкую команду из киевского «Динамо».