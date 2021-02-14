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«Динамо» интересуется защитником «Байера»

14 февраля 2021, 20:15

Защитник «Байера» Александар Драгович попал в сферу интересов «Динамо».

Как сообщается, московский клуб попробует подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с «фармацевтами» истекает в конце сезона.

Ещё одним заинтересованным в услугах Драговича клубом является «Црвена Звезда», которая хочет заполучить защитника бесплатно на правах свободного агента этим летом.

Драгович выступает за «Байер» с 2016 года. Он перешёл в немецкую команду из киевского «Динамо».

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ermak6848
ermak6848
15 февраля в 05:55
всё для фк Динамо сложится Удачно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ stanichnik (раскрыть)
14 февраля в 22:54
Я только за!
stanichnik
stanichnik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 февраля в 22:15
Доброго Здоровья, Митяй!
У банкиров денег, как у дурака махорки, а вот проблема в защите у Динамо обозначилась давно. И слава Богу, что наконец-то собрались её решить.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 февраля в 20:25
Пусть попробуют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 20:19
Чё деньги появились?
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