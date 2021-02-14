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Форвард софийского ЦСКА близок к переходу в «Ростов»

14 февраля 2021, 20:24

Нападающий софийского ЦСКА Али Соу может перебраться в РПЛ.

Как сообщается, в ближайшее время форвард сборной Гамбии подпишет контракт с «Ростовом». Футболист отклонил два предложения со стороны других команд, по одному из которых он мог бы получать в три раза больше, чем сейчас в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Соу провёл 22 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 10 голов и 1 результативную передачу. В декабре нападающий был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, забив 2 гола в ворота «Ромы».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
15 февраля в 21:22
Ну да, по стилю чем-то Эменике напоминает - а Людоед у Карпина в Спартаке зажигал!
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
15 февраля в 17:14
Валерий Георгиевич на место Ионова Соу у болгар присмотрел. По отзывам этот парень должен значительно усилить игру Ростова в нападении.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
15 февраля в 11:29
Привет, Иван!

Ну в Ростове Ионов смотрелся как рыба в воде, и больше подходит под стиль игры команды. А в Краснодаре упор на владение мячом. Тут Ионов с его скоростью не очень полезен. И часто выпадает. А с возвращением Ари и вовсе на лавку присядет, как мне кажется. Ну разве что лимит поможет.
112910415
112910415
15 февраля в 06:28
Карпин знает, что делает !
ermak6848
ermak6848
15 февраля в 05:54
Хорошая новость для армейцев
протон1
протон1
15 февраля в 00:55
«Сейчас не хочется реагировать на прессу. Хочется ждать, когда Кокорин зацепится за состав. Мало ли что пишут. О Бетховене писали, что он бездарен. Не будем делать преждевременных выводов», — сказал Мацуев.

ждем феникса)
Аксинья
Аксинья
14 февраля в 23:21
    zsb1961
    zsb1961
    14 февраля в 22:45
    Удачи в Ростове!
    stanichnik
    stanichnik ответ makkie (раскрыть)
    14 февраля в 22:29
    Доброго Здоровья, Максим!
    Зачем дважды в Дону воду мутить, пусть уж Ионов у кубацОв зажигает, хватит того, что Полоз снова в Ростов вернулся.))
    makkie
    makkie
    14 февраля в 21:30
    Ну не с Обуховым же Ростову играть в атаке.
    Возвращать Ионова из Краснодара и брать Али Соу - вполне себе мощное нападение будет.
    Ironigor
    Ironigor
    14 февраля в 21:29
    Карпин красавчик , знает что делает!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    14 февраля в 21:20
    Ростову хороший нап нужен. Буду рад если этот трансфер состоится
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 февраля в 21:14
    Интересно будет посмотреть на парнишку в Ростове. Карпин наверняка долго просматривал игрока. А нападающий Ростову нужен. Будем надеяться , что это будет хорошей заменой ушедшему Шомуродову.
    Ждем дебюта Али за Ростов.
    Всем здоровья.
    санек002
    санек002
    14 февраля в 20:53
    а в спартаке одни неопределенности!уж динамо в кубке ждет,а унас ...
    drug01
    drug01
    14 февраля в 20:51
    Это хороший выбор...
    particular
    particular
    14 февраля в 20:49, ред.
    Гамбиец из болгарского чемпионата при переходе в РПЛ, возможно, внесёт дополнительную изюминку интернационала в Ростов..:) Голов бы тоже..:)
    Крикун
    Крикун
    14 февраля в 20:44
    До 26 лет в чемпионате Болгарии пропылил, стоит ли его звать в РПЛ?
    Хотя болгары наших коней и в хвост и гриву гоняли, может реально, на что нибудь сгодится африканец.
    Брулин
    Брулин
    14 февраля в 20:28
    Если нужет то куплят 100%
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