Форвард софийского ЦСКА близок к переходу в «Ростов»

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14 февраля 2021, 20:24

Нападающий софийского ЦСКА может перебраться в РПЛ .

Как сообщается, в ближайшее время форвард сборной Гамбии подпишет контракт с «Ростовом». Футболист отклонил два предложения со стороны других команд, по одному из которых он мог бы получать в три раза больше, чем сейчас в ЦСКА .

В нынешнем сезоне Соу провёл 22 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 10 голов и 1 результативную передачу. В декабре нападающий был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, забив 2 гола в ворота «Ромы».