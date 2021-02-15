«Зенит» готов продать Дриусси

1613392474

15 февраля 2021, 15:34

«Ривер Плейт» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» .

Сообщается, что аргентинский клуб постарается выкупить футболиста ближайшим летом.

Якобы в планы игрока не входит продление договора с «сине-бело-голубыми», поэтому «Зенит» будет готов его продать по окончании текущего сезона, чтобы не потерять нападающего бесплатно через год.