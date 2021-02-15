«Зенит» готов продать Дриусси

«Ривер Плейт» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Себастьяном Дриусси.
Сообщается, что аргентинский клуб постарается выкупить футболиста ближайшим летом.
Якобы в планы игрока не входит продление договора с «сине-бело-голубыми», поэтому «Зенит» будет готов его продать по окончании текущего сезона, чтобы не потерять нападающего бесплатно через год.
Весь вопрос в том, есть ли на примете новый лег, способный усилить команду.
Если нет, то Дриусси продавать не будут, оставят длч глубины состава.
Ждать осталось недолго, окно скоро закроется.
Удачи Зениту на трансферном поле...
Весь вопрос в том, есть ли на примете новый лег, способный усилить команду.
Если нет, то Дриусси продавать не будут, оставят длч глубины состава.
Ждать осталось недолго, окно скоро закроется.
Удачи Зениту на трансферном поле...