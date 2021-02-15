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«Зенит» готов продать Дриусси

15 февраля 2021, 15:34

«Ривер Плейт» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Себастьяном Дриусси.

Сообщается, что аргентинский клуб постарается выкупить футболиста ближайшим летом.

Якобы в планы игрока не входит продление договора с «сине-бело-голубыми», поэтому «Зенит» будет готов его продать по окончании текущего сезона, чтобы не потерять нападающего бесплатно через год.

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Рукалицо
Рукалицо
15 февраля в 20:45
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 февраля в 20:26
    Если Зенит ищет усиление из Европы, ему нужно освобождать место для лега. Первый кандидат - Дриусси. Не всегда попадает в состав, неудобная для него позиция, сам хочет домой. Если выбирать из двоих, Азмуна или Дриусси на выход, явно просится арг.
    Весь вопрос в том, есть ли на примете новый лег, способный усилить команду.
    Если нет, то Дриусси продавать не будут, оставят длч глубины состава.
    Ждать осталось недолго, окно скоро закроется.
    Удачи Зениту на трансферном поле...
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    15 февраля в 20:23
    А можно было бы и сейчас...
    pomor45
    pomor45
    15 февраля в 20:12
    Ностальгия по родине.
    112910415
    112910415
    15 февраля в 18:54
    пора, пора расставаться !
    oFANATo
    oFANATo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    15 февраля в 18:28
    Последний из "магикан" - вся аргентинская диаспора уже разбежалась.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 февраля в 17:23
    Роман Дриусси с "Зенитом" уверенно катится к закату. Думается, публичные заявления Дриусси об не "очень комфортной позиции" возымели свое действие и расставание теперь неминуемо. Иной раз задумываешься, если ты являешься высокооплачиваемым футболистом и возможно даже не в полной мере отрабатываешь своей весьма нехилый заработок, зачем подобные публичные выступления и "вынос сора из избы". Кроме, как не совсем обдуманным поступком, если помягче, это не назовешь. Ну а теперь у руководства "Зенита" осталась задача - расстаться с аргентинским нападающем на более материально выгодных условиях, то есть попытаться заработать на его продаже.
    Мaлик
    Мaлик
    15 февраля в 16:51
    Пусть с начало доиграет сезон...продать всегда успеется...
    димон 37
    димон 37 ответ Брулин (раскрыть)
    15 февраля в 16:37
    Он и про кокуру так же говорил
    Брулин
    Брулин
    15 февраля в 16:19
    Семак же сказал, что ему Дриусси нужен, без замены его не отпустят
    swed27
    swed27
    15 февраля в 16:12
    Дриусси мог бы пригодиться Реалу или Баварии
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    15 февраля в 16:06
    Пора уже от шлака всякого дорогого избавляется
    David Young
    David Young
    15 февраля в 15:58
    Дриусси пора домой.
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 февраля в 15:38
    Одни убытки от этого игрока.
    MaxRnD
    MaxRnD
    15 февраля в 15:37
    В мыслях давно в Аргентине
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