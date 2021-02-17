Тарханов — о новичке «Ростова» Соу: «Он здорово открывается»

Наставник болгарской «Славии» прокомментировал переход нападающего из софийского ЦСКА в «Ростов».

ЦСКА в лидерах, да, но мы играли хорошо. Подвела реализация. Единственный гол забил Соу, который перешел в «Ростов». Он здорово открывается, часто пользуется этим преимуществом. Так было и в нашем матче. Кстати, Соу и в первом круге «Славии» забил единственный гол. Но в России игроки обороны лучше. И вообще защита у всех команд насыщеннее. Так что пока вопрос, как он себя проявит, когда против Соу станут играть плотнее.