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Тарханов — о новичке «Ростова» Соу: «Он здорово открывается»

17 февраля 2021, 09:51

Наставник болгарской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Али Соу из софийского ЦСКА в «Ростов».

ЦСКА в лидерах, да, но мы играли хорошо. Подвела реализация. Единственный гол забил Соу, который перешел в «Ростов». Он здорово открывается, часто пользуется этим преимуществом. Так было и в нашем матче. Кстати, Соу и в первом круге «Славии» забил единственный гол. Но в России игроки обороны лучше. И вообще защита у всех команд насыщеннее. Так что пока вопрос, как он себя проявит, когда против Соу станут играть плотнее.

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Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
18 февраля в 09:05
парнишка должен заиграть я в это верю в Ростов кто не приходил из африканцев все приживались и хорошо играли))
Аксинья
Аксинья
17 февраля в 10:53
Если Валера дал добро на темнокожего игрока значит он того стОит...У Валеры хорошо развита селекционная чуйка...Удачи "Ростову" в чемпионате и остальных турнирах))
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 10:35
Скоро все сами увидим. Удачи парнишке в Ростове.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 февраля в 10:05
В чемпионате России защитники лучше чем в Болгарии. А в Ростове полузащитники лучше. У Соу будет возможность забивать голы. Его взяли явно для основы
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