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Мостовой высказался о возможном переносе матча «Динамо» — «Спартак»

16 февраля 2021, 19:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России с «Динамо».

Есть регламент: больше -15 — это перенос игры. Конечно, если есть куда. Играют на стадионе «Динамо», наверняка, есть подогрев. Бегать будут намного быстрее от холода. Шучу, конечно. Если снега нет, то вообще ничего страшного. Траву на стадионе же закрывают. Конечно, если поле без подогрева, то оно замерзнет. Но не думаю, что у «Динамо» нет подогрева.

В своё время мы играли в -18, -20. Тогда поле было белое, подогрева тоже не было. Часто так играли. Конечно, бегать было сложно. Помню, играли на «Динамо» при такой температуре. Тогда кто-то в бутсах на шипах играл, кто-то в кроссовках. Сейчас, конечно, сравнивать не надо. Есть регламент и условия. Если они позволяют, то пусть играют, нет — взяли и перенесли, ничего страшного.

Ранее на эту же тему высказался экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

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Все комментарии
kyxy
kyxy
17 февраля в 01:34
Валенки и тулупы выдать и вперёд хуже не будет.
stanichnik
stanichnik
16 февраля в 22:26
Сколько советчиков, устроили ромашку играть-не играть, есть регламент, есть представители команд и Главный судья матча, уж как нибудь разберутся без умников и аналитиков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 21:24
Посмотрят по пагоде,играть или нет
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 20:19
Постепенно футбол становится зимним видом спорта.
Cat01
Cat01
16 февраля в 20:18
Надо играть по графику
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 20:17
В своё время мы играли в -18, -20
Щас не твоё время)
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 19:50
В мороз играть не следует.
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 19:45
Вообще нельзя было назначать матчи в феврале....вон да же южный Краснодар весь снегом занесло....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 19:35
Ерунда всё это...
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