«Спартак»: «„Аякс“ не может согласовать с Промесом расторжение контракта»

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16 февраля 2021, 22:11

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов поделился подробностями касательно работы клуба над трансфером нападающего «Аякса» .

Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. И на текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, что они договорятся.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл в 19 матчах Эредивизие и забил 6 голов (1 — с пенальти).