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«Спартак»: «„Аякс“ не может согласовать с Промесом расторжение контракта»

16 февраля 2021, 22:11

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов поделился подробностями касательно работы клуба над трансфером нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. И на текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, что они договорятся.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл в 19 матчах Эредивизие и забил 6 голов (1 — с пенальти).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Супервайзер (раскрыть)
17 февраля в 21:01
Доброго Здоровья, Николай!
Со всем с Вами согласен, кроме налоговой ставки на доходы физических лиц в РФ. С его зарплатой, будь он резидентом, Квинси платил бы 15%. Но, в нашем случае ему придётся платить 30%, но это всё равно меньше, чем у него на родине. Плюс работодатель, в данном случае фк Спартак, тоже должен будет платить какие-то налоги за привлечение иностранного гражданина.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответ Sanches65 (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля в 11:07, ред.
Вот увидишь, через несколько месяцев ты будешь ныть о том , как Промес скатился, какое он дно, и хорошо бы его сплавить.
Супервайзер
Супервайзер ответ stanichnik (раскрыть)
17 февраля в 11:00
Квинси не Дзюба, который из Тарасовки телевизор увел )).
Разборки между Промесом и клубом "Аякс" касаются предусмотренной контрактом компенсации игроку и, главное, его агенту в случае продажи в другой клуб.
Квинси стремится в Спартак не только потому, что любит этот клуб, а его любят болельщики;
не только потому, что жизнь в России избавит его от целой тучи родственников- нахлебников, которые могут достать его в любой стране Европы;
но и потому, что в чистом виде, за вычетом налогов он будет получать в Спартаке почти в два раза больше, чем в Нидерландах. Подоходный налог в России составляет 13%, а в Нидерландах- 52% !
Евгений Шумских
Евгений Шумских
17 февраля в 10:30
Зря вы так. Промес знает, что его здесь ждут и уважают, он реально сильный футболист и многое сделал для Спартака. Нельзя говорить так про своих лучших футболистов. Не в одном клубе Промес не испытал такую любовь болельщиков как в Спартаке. Скорее наоборот он рвется к нам. А вот Аякс мозг компосирует. Так что придет он или нет респект ему и уважуха. А Мирзов даже рядом не стоял.
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 09:50
Мутная история! Кто-то явно против этой сделки. Или Аякс, желающий срубить больше денег, либо сам Промес, не испытывающий особого желания возвращаться в холодную Россию.
Некакойшенко
Некакойшенко
17 февраля в 07:55
Деньги по ходу сей странный предмет
Сегодня наличие, завтра их нет.
112910415
112910415
17 февраля в 06:28
Аякс, ты не прав !
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
17 февраля в 01:25
Зачем Спартаку этот Свинси Промес? От него уже не будет толку, только второй Тиль. Лучше бы Мирзова вернули из аренды.
oFANATo
oFANATo ответ stanichnik (раскрыть)
17 февраля в 00:52, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    16 февраля в 23:55
    Но тебе известно, что поклонники этого "великого" клуба считают , что такого быть не может и абсолютно все футболисты мечтают , даже бредят мечтой играть в "народной" команде.
    SHMEL
    SHMEL
    16 февраля в 23:43
    Да чего тут непонятного, в Аяксе он оставаться не хочет, да и в спартак особого желания нет переходить, несмотря на все заявления, вот и тянет резину, в надежде что еще охочие на него найдутся, а если не найдутся то быстренько порешает все вопросы с Аяксом и поедет свинси в спартак, раздавая интервью как давно он мечтал вернуться в тарасовку.
    Крикун
    Крикун
    16 февраля в 23:37
    Купля-продажа жеж, какой разрыв контракта то?
    Или спартак Аякс кинуть хочет, как было, когда Эберта подписывали?
    makkie
    makkie ответ stanichnik (раскрыть)
    16 февраля в 23:16
    Подстава чистой воды!
    Одноклубники спрятали наволочку, Квинси ищет, а у нас переход горит ))))
    ABir
    ABir
    16 февраля в 23:16
    Надо Промесу поторапливаться, а то получится и там до конца не ушёл и сюда не полностью вернулся
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    16 февраля в 23:14
    Есть крылатое выражение "Надежды юношей питают"... А Промес далеко не юноша. Поживем увидим. Все возможно. Там иное правосудие. Он не спешное, но въедливое.
    Futurista
    Futurista
    16 февраля в 23:07
    Пока дело Промеса не закрыто все договоренности деньги на ветер...надо подождать...
    stanichnik
    stanichnik ответ makkie (раскрыть)
    16 февраля в 23:06
    Доброго Здоровья, Максим!
    Значит Квинси обходной лист не подписывают. Наверное книжки в клубную библиотеку не вернул или пастельное бельё не в полном комплекте сдал.))
    makkie
    makkie ответ stanichnik (раскрыть)
    16 февраля в 22:55
    Иван, приветствую!

    Промес как раз готов вернуться в Спартак и уже на чемоданах сидит.
    А иначе как бы Аякс со Спартаком договорились? Против воли игрока что ли, как Зенит с Сочи по некоторым игрокам?)))
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 февраля в 22:53
    Какие передачки, не нужно сгущать тучи.
    Представители голландской прокуратуры давали комментарии на эту тему, там всё нормально должно быть.
    протон1
    протон1
    16 февраля в 22:53
    достало тема с промесом
    cska1948
    cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 февраля в 22:49
    Как что?! Деньги конечно!
    stanichnik
    stanichnik
    16 февраля в 22:48
    Если между Аяксом и Спартаком разногласий нет, напрашивается вывод, что Промес не горит желанием возвращаться в Москву и играть за Спартак. А раз так, то зачем он тогда там нужен?
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    16 февраля в 22:39
    Скоро и наше ТО закроется. Тогда голландцы ничего не получат.
    За адекватность
    За адекватность ответ particular (раскрыть)
    16 февраля в 22:36
    Приветствую уважаемый! Как известно...
    particular
    particular
    16 февраля в 22:28
    Отсутствие согласия сейчас, принесёт проблемы потом... Промес, наверное думает, что у него нимб над головой и он один из самых востребованных игроков...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    16 февраля в 22:27
    Остался нерешенным всего один вопрос. А кто передачи ему будет носить ? Старый клуб , или новый , а это важно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 февраля в 22:27
    Хотелось бы знать что является камнем преткновения??? Что не устраивает клуб??? Конкретики никакой. Остается только ждать.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 февраля в 22:27
    Кто виноват ?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 февраля в 22:24
    Да купите уже другого!
    sv_1969
    sv_1969
    16 февраля в 22:20
    Мутно всё что то в Амстердаме!
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