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Иванов — о «Тамбове»: «Зачем спасать клуб, если он всё равно вылетит?»

16 февраля 2021, 19:27

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб не хочет помогать «Тамбову», который испытывает проблемы с финансированием.

Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв. Так что зачем это нужно? Команда не сыграла ни одного матча дома, а мы им должны деньги дать? Пытаемся спасти клуб, а он все равно вылетит. В честь чего «Тамбову» раньше дадут деньги? Нам они тоже сейчас нужны.

Таким командами, как «Уфа», «Урал», надо выживать в такие сложные времена, а у нас все хотят: на судейство дадим, «Тамбову» дадим. Так бюджетные клубы не выживут. Да, нас Свердловская область финансирует. Но она дает столько же, сколько и другие инвесторы. У нас «Зенит» более бюджетный клуб. В «Тамбове» хорошие игроки, тренеры, спортивный директор, с которым я лично давно знаком. Но зачем нам сейчас спасать клуб?

На собрании сказали, что мы потеряем 50 миллионов, если «Тамбов» снимется. Но надо посчитать расходы команд, которые полетят на матч. Это перелет, проживание, трансфер: около 6 миллионов. На все команды – 30 млн. Тем более, кто им даст играть в Саранске? У них и так долг перед стадионом. Им никто не даст играть там бесплатно, не погасив еще и старые задолженности. Значит, где им играть?

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсудили ситуацию в «Тамбове».

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Все комментарии
112910415
112910415
17 февраля в 09:19
и тоже здравая точка зрения
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ stanichnik (раскрыть)
17 февраля в 09:02
По з.п. вопросов нет. Конечно нужно, у всех семьи
stanichnik
stanichnik ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
16 февраля в 22:21
Доброго Здоровья, Duda!
Клуб спасать может и не надо, но зарплату игрокам и персоналу выплатить просто обязаны, а для этого и нужны эти символические миллионы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 февраля в 21:54
Опять этот «Тамбов».
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 февраля в 20:40
Верные мысли. Не стоит выкидывать 500 млн в трубу. Клуб всё равно вылетит.
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 19:29
Правильно! Пусть за все Зенит платит.
shlomo
shlomo
16 февраля в 19:28
Спасение утопающего, дело рук самого утопающего...
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